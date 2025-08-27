Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

27/08/2025

Trò chuyện với MC chương trình Chị em trò chuyện của TVB, Chung Gia Hân kể về cơ duyên quen ông xã.

Chung Gia Hân tiết lộ cuộc sống hôn nhân, gia đình trong chương trình trên kênh Chill Good cuối tuần qua. Cô quen Jeremy - bác sĩ sống ở Canada - qua giới thiệu của chị gái. Ban đầu cả hai là bạn bè, có lần Gia Hân gặp việc khó khăn, Jeremy chỉ cho cô cách giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, từ đó diễn viên gọi điện nói chuyện với bác sĩ nhiều hơn.

 

Jeremy cho Chung Gia Hân cảm giác tin cậy, thoải mái khi ở bên. Cô chủ động theo đuổi bác sĩ, tỏ tình với anh trước. Họ tổ chức hôn lễ ở Canada năm 2015, có ba con, lần lượt ba, bảy và chín tuổi.

Sau khi kết hôn, Gia Hân thường xuyên đi về giữa Canada - Hong Kong vì không muốn ngừng công việc ở làng giải trí. Khi không đóng phim, người đẹp dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Hàng ngày, Chung Gia Hân bận bịu với việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn, buổi tối mệt nên chỉ muốn ngủ, ít có thời gian hẹn hò riêng với chồng.

 

Diễn viên tiết lộ Jeremy từng phàn nàn cô lơ là anh. Cô nhận ra điều đó và đang cố sắp xếp để cân bằng hơn. Cô tiết lộ mong muốn của Jeremy là có thể cùng vợ ra rạp xem trọn vẹn một bộ phim. Jeremy thích trò chuyện, làm mọi việc cùng vợ.

Chung Gia Hân hoạt động ở làng giải trí 21 năm, từ khi đoạt giải Hoa hậu gốc Hoa quốc tế năm 2004. Người đẹp từng đóng các phim TVB như Đại dược phường, Cự luân, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Phi hổ 2. Sau Bác sĩ nhi khoa (2021), diễn viên chưa ra mắt phim mới. Những năm gần đây, cô tham gia các show truyền hình, quay quảng cáo, tổ chức liveshow.

Gia Hân được nhiều khán giả nhận xét vẻ ngoài xinh tươi, vóc dáng cân đối. Trên On, cô cho biết ít thời gian tập các môn thể thao ngoài trời nên mua dụng cụ rèn thể lực tại nhà, vận động bất kỳ khi nào rảnh rỗi. Người đẹp cho rằng lối sống điều độ, tâm trạng ổn định góp phần giúp cô khỏe mạnh.

Mỹ nhân TVB - Chung Gia Hân luôn được khán giả dành sự ngưỡng mộ, ưu ái dù không còn đứng trên hào quang sự nghiệp.

