Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Hậu trường 12/01/2026 05:30

Tối 11/1, thông qua trang cá nhân có dấu tick xanh, Lệ Quyên lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc phát ngôn. Theo Lệ Quyên, những năm qua, cô liên tục bị công kích, gièm pha, chế giễu dù không làm gì sai.

Ca sĩ Lệ Quyên cho hay vừa nắm được tranh cãi về từ vụ việc trên mạng xã hội Threads hôm 10/1. Theo Lệ Quyên, những năm qua, cô liên tục bị công kích, gièm pha, chế giễu dù không làm gì sai.

"Tôi luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội. Họ đơm đặt vô số tin vịt, ảnh hưởng danh dự tôi và gia đình", Lệ Quyên chia sẻ. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc... Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng, tôi không làm được gì thật".

Lệ Quyên cho rằng cô không mất kiểm soát và văng tục. "Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu nhưng cũng trong tầm kiểm soát. Tôi biết, sau đó lại là chuỗi ngày im lặng bỏ qua, làm được gì đâu", nữ ca sĩ viết.

Theo Lệ Quyên, cô hiểu bản thân là nghệ sĩ và mặt trái của nghề là chịu sự công kích từ mạng xã hội. Tuy nhiên, cô mong công chúng nhìn nhận sự việc công bằng.

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng - Ảnh 1
Lệ Quyên gây tranh cãi vì cách đáp trả dân mạng

Hai ngày nay, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi người hâm mộ.

Cụ thể, khi Lệ Quyên đăng video tạo dáng với trang phục của dân tộc thiểu số trên Threads, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Không ở thời đỉnh cao mà (thần thái) vẫn rất cuốn nha).

 

Lệ Quyên đáp trả bình luận nói trên bằng từ ngữ nặng nề để miệt thị, hạ thấp nguồn gốc, xuất thân và gia đình. Khi fan này chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, I'm crying" (tạm dịch: Trời ơi, tôi đang khóc), nữ ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận thóa mạ. 

Tài khoản nói trên thường đăng bài bày tỏ sự hâm mộ với cách ứng xử của ca sĩ Lệ Quyên. Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc người dùng Threads, nhận nhiều chỉ trích. 

Khoảng 2 năm nay, việc ca sĩ Lệ Quyên đáp trả các bình luận trái chiều luôn là đề tài được dư luận bàn tán. Các bình luận mắng anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok thường gây ra một số tranh cãi nhỏ. 

Từ thời điểm gia nhập Threads, cô gây chú ý khi tần suất mắng chửi tăng vọt; cách đối đáp có xu hướng tiêu cực, nặng nề và thô tục tăng dần theo thời gian. 

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ngày 10/1, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi một người hâm mộ.

