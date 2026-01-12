Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máyđ ang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu

Chiều 11/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6, phường Thủ Đức (TP.HCM), khi 1 ô tô tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h chiều nay (11/1) tại giao lộ đường số 6 - Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TPHCM.

Vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TPHCM do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông trên đường số 6 theo hướng từ đường Hoàng Diệu 2 ra Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ với đường Võ Văn Ngân (gần khu vực Nhà thiếu nhi Thủ Đức), chiếc xe bất ngờ gây tai nạn liên hoàn, tông vào 5 xe máy. Sau cú va chạm mạnh, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào trụ ATM trước cổng một trường cao đẳng gần đó, rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến các xe máy hư hỏng nặng, nhiều người ngã văng xuống đường và bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu.

Sau khi tông liên hoàn 5 xe máy, ô tô lao lên vỉa hè - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM, phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Tài xế ô tô cũng được đưa về trụ sở công an để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

