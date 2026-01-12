Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máyđ ang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu

Đời sống 12/01/2026 05:15

Chiều 11/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6, phường Thủ Đức (TP.HCM), khi 1 ô tô tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h chiều nay (11/1) tại giao lộ đường số 6 - Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TPHCM. 

Vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TPHCM do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông trên đường số 6 theo hướng từ đường Hoàng Diệu 2 ra Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ với đường Võ Văn Ngân (gần khu vực Nhà thiếu nhi Thủ Đức), chiếc xe bất ngờ gây tai nạn liên hoàn, tông vào 5 xe máy. Sau cú va chạm mạnh, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào trụ ATM trước cổng một trường cao đẳng gần đó, rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến các xe máy hư hỏng nặng, nhiều người ngã văng xuống đường và bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu.

Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máyđ ang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1

Sau khi tông liên hoàn 5 xe máy, ô tô lao lên vỉa hè - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM, phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Tài xế ô tô cũng được đưa về trụ sở công an để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Huỳnh Văn Tình đứng chờ trước cổng trường, nơi con riêng của vợ đang học. Khi thấy em này xuất hiện, Tình dùng dao chém nạn nhân trọng thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao tohong ô tô tông liên hoàn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Sao quốc tế 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/1/2026, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, Thần Tài chiếu cố, phú quý ngập nhà, làm gì cũng được Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/1/2026, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, Thần Tài chiếu cố, phú quý ngập nhà, làm gì cũng được Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 12/1/2026, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 12/1/2026, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp được Thần Phật ưu ái, Tài Thần ban phát phúc lộc, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp được Thần Phật ưu ái, Tài Thần ban phát phúc lộc, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/1/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng phân trần về ồn ào 'văng tục' trên mạng

Hậu trường 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện