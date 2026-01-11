Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Đời sống 11/01/2026 21:23

Huỳnh Văn Tình đứng chờ trước cổng trường, nơi con riêng của vợ đang học. Khi thấy em này xuất hiện, Tình dùng dao chém nạn nhân trọng thương.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 11/1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt nóng đối tượng chém con riêng của vợ rồi bỏ trốn. Theo đó, Công an xã Phước An tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông sử dụng dao chém một thiếu niên, gây thương tích vùng mặt trước cổng Trường THCS Phước An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước An đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Phước An xác định đối tượng gây án là Huỳnh Văn Tình (SN 1992, HKTT: ấp Vũng Gấm, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai); nạn nhân là P.N.H.K (SN 2011, HKTT: khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện tại: ấp Vũng Gấm, xã Phước An), con riêng của vợ đối tượng Huỳnh Văn Tình.

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Văn Tình tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực hẻm vào Trường THCS Phước An thuộc ấp Vũng Gấm, Huỳnh Văn Tình đã dùng dao chém em K. gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nơi làm việc thuộc ấp Thành Công, xã Phước An. Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Chiều 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Vân Anh, trú tại toà CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   chém người tin moi con riêng của vợ

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm