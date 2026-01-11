Huỳnh Văn Tình đứng chờ trước cổng trường, nơi con riêng của vợ đang học. Khi thấy em này xuất hiện, Tình dùng dao chém nạn nhân trọng thương.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 11/1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt nóng đối tượng chém con riêng của vợ rồi bỏ trốn. Theo đó, Công an xã Phước An tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông sử dụng dao chém một thiếu niên, gây thương tích vùng mặt trước cổng Trường THCS Phước An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước An đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Phước An xác định đối tượng gây án là Huỳnh Văn Tình (SN 1992, HKTT: ấp Vũng Gấm, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai); nạn nhân là P.N.H.K (SN 2011, HKTT: khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện tại: ấp Vũng Gấm, xã Phước An), con riêng của vợ đối tượng Huỳnh Văn Tình.

Đối tượng Huỳnh Văn Tình tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực hẻm vào Trường THCS Phước An thuộc ấp Vũng Gấm, Huỳnh Văn Tình đã dùng dao chém em K. gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nơi làm việc thuộc ấp Thành Công, xã Phước An. Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tình để tiếp tục điều tra, xử lý.

