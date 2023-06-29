Chung Gia Hân khoe sắc vóc ở tuổi U40, không ai tin rằng đây là bà mẹ 3 con

Mới đây, nữ diễn viên Chung Gia Hân đã góp mặt tại hoạt động do một tạp chí tổ chức tại Mỹ. Ngôi sao Hong Kong mặc đồ bó, khoe vóc dáng gợi cảm. Thân hình 'gái ba con' của Chung Gia Hân giúp cô nhận nhiều lời khen ngợi. Ngoài dự sự kiện, Chung Gia Hân tổ chức gặp gỡ và giao lưu fan tại Mỹ.

Chung Gia Hân đã góp mặt tại hoạt động do một tạp chí tổ chức tại Mỹ

Ngôi sao Hong Kong mặc đồ bó, khoe vóc dáng gợi cảm

Hiện Chung Gia Hân đang ở Canada cùng chồng con, thi thoảng cô tham gia các hoạt động tại nước ngoài hoặc về quê nhà. Diễn viên tăng cường ăn kiêng, tập luyện, nhờ thế lại dáng nhanh sau thời gian sinh con thứ ba Anika, năm 2022.