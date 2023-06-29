Chung Gia Hân khoe sắc vóc ở tuổi U40, không ai tin rằng đây là bà mẹ 3 con

'Ngọc nữ TVB' Chung Gia Hân khoe vẻ đẹp gợi cảm khi dự sự kiện ở Mỹ ở tuổi 39.
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Mới đây, nữ diễn viên Chung Gia Hân đã góp mặt tại hoạt động do một tạp chí tổ chức tại Mỹ. Ngôi sao Hong Kong mặc đồ bó, khoe vóc dáng gợi cảm. Thân hình 'gái ba con' của Chung Gia Hân giúp cô nhận nhiều lời khen ngợi. Ngoài dự sự kiện, Chung Gia Hân tổ chức gặp gỡ và giao lưu fan tại Mỹ.
Hiện Chung Gia Hân đang ở Canada cùng chồng con, thi thoảng cô tham gia các hoạt động tại nước ngoài hoặc về quê nhà. Diễn viên tăng cường ăn kiêng, tập luyện, nhờ thế lại dáng nhanh sau thời gian sinh con thứ ba Anika, năm 2022.
Chung Gia Hân sinh năm 1984, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004, là sao nữ được yêu thích tại Hong Kong. Cô kết hôn với doanh nhân Jeremy Leung, sống nhiều năm ở Vancouver, Canada. Chung Gia Hân được khán giả yêu thích lựa chọn vào danh sách "Ngũ đại hoa đán" của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lạp.
Sau khi kết hôn năm 2016, Chung Gia Hân dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình, không hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia phim Bệnh viện nhi đồng sau 4 năm vắng bóng được khán giả ủng hộ nhưng đây cũng là dự án cuối cùng trước khi giải nghệ.