Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng

Sao quốc tế 21/04/2023 14:14

Vào ngày 21/4, Chung Gia Hân nhận được sự quan tâm khi quay trở lại Hong Kong (Trung Quốc).

Mới đây, Chung Gia Hân thông báo với truyền thông rằng cô sẽ ở Hong Kong trong vòng 15 ngày để quay quảng cáo, dự sự kiện thương mại và thăm hỏi bạn bè trong giới.

Bên cạnh đó, Chung Gia Hân lần đầu lên tiếng về scandal bị tố cáo là kẻ ngạo mạn, mắc bệnh ngôi sao, sống giả tạo dưới vỏ bọc "ngọc nữ" vào tháng 9/2022. Cô cho biết lời tố cáo nói trên là "không đúng sự thật". Cụ thể, nữ diễn viên cho rằng, trong đời ai cũng sẽ gặp người thích mình và người không thích mình. Ở bất kỳ trường hợp nào, cô vẫn luôn nỗ lực làm việc, hoàn thiện bản thân.

Với lời tố cáo của người đó, cô nghĩ rằng bạn bè, khán giả yêu quý mình biết rõ cô là người thế nào. Vì vậy, cô đã lựa chọn im lặng, không cần phải giải thích hay phản ứng gay gắt khi người ta đã cố ý bôi nhọ mình.

Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng - Ảnh 1

Trước đó, vào năm 2022, một người hâm mộ tiết lộ gặp Chung Gia Hân tại cửa hàng thời trang. Cô tiến đến chào hỏi và mong muốn được chụp hình chung với nữ diễn viên nổi tiếng của TVB. Tuy nhiên, Chung Gia Hân chỉ gật đầu không nói rồi tránh đi chỗ khác. Một nhân viên nhà đài khác cũng chia sẻ Chung Gia Hân thường tỏ thái độ ngôi sao, coi thường bộ phận hậu kỳ. Người này chỉ trích nữ nghệ sĩ xấu tính, bất lịch sự, nhân phẩm kém.

Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng - Ảnh 2

Chung Gia Hân trước đó vốn được khán giả yêu mến nhờ tính cách ôn hòa, thân thiện. Việc bị tố cáo là "kẻ hai mặt" khiến hình tượng, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Cô nhận được nhiều lời mời trở lại đóng phim nhưng đã từ chối. Hiện tại, nữ diễn viên ưu tiên cho gia đình.

Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng - Ảnh 3Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng - Ảnh 4Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng - Ảnh 5

Chung Gia Hân sinh con thứ ba vào tháng 10/2022. Cô không thể giao phó các con cho chồng để về Hong Kong đóng phim nhiều tháng liền. Tuy nhiên, ở Canada, người đẹp thỉnh thoảng vẫn nhận lời đi hát cho một số sự kiện để thỏa nỗi nhớ nghề. Nữ diễn viên từng vô cùng nổi tiếng với các phim như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Jeremy Leung năm 2016, sau đó sang Canada định cư.

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Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Đăng bức ảnh bên con gái mới chào đời tháng 10 năm ngoái, Chung Gia Hân viết những lời tràn đầy yêu thương, thể hiện tình mẫu tử dành cho con.

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