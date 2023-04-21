Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ

Sao quốc tế 21/04/2023 10:20

Trước cái chết đột ngột của con gái, cha mẹ cô dường như không thể đứng vững. Cha cô nghi vấn con gái mình bị bạn trai cũ sát hại.

Sở cảnh sát Makkasan, Bangkok thông báo kết quả khám nghiệm tử thi của nữ ca sĩ Gigi Supitcha. Nguyên nhân qua đời của cô được kết luận là do vết thương chí mạng ở đầu. Theo báo cáo từ cảnh sát, Gigi Supitcha bị bắn vào đầu từ thái dương phải xuyên sang trái. Thời gian tử vong từ 8 đến 24 giờ.

Gia đình đã đến nhà xác bệnh viện Rama nhận thi thể Gigi Supitcha và làm thủ tục tang lễ. Tại hiện trường, người thân của cố nghệ sĩ bị đả kích nặng nề vì cái chết của con gái. Sau khi vào trong nhận diện, cha mẹ Gigi Supitcha đau buồn đến mức không lo nổi thủ tục nhận thi thể. Họ ủy quyền cho một người thân khác trong gia đình làm thay.

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 1
 

 

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 2
Người thân đến nhận thi thể của con gái trở về. Ảnh: Internet

Ở trước cửa nhà xác bệnh viện, cha Gigi Supitcha ôm sách ảnh của con, không ngừng rơi nước mắt. Theo người thân, di thể của nữ ca sĩ sẽ được đưa đến Ayutthaya (Thái Lan) để làm hậu sự.

Thi thể của Gigi Supitcha Preedacharoen được đặt trong quan tài trắng và sẽ được mang đến ngôi chùa ở Ayutthaya để làm hậu sự. Nhiều người thương xót cho số phận hẩm hiu của cô gái còn quá trẻ này.

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 3
Nữ ca sĩ được đưa trở về nhà. Ảnh: Internet 

Gigi Supitcha và bạn trai cũ là Nat Phumphat Chaiwanichaya được phát hiện tử vong ở nhà riêng của nữ nghệ sĩ vào ngày 19/4. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng, hai vỏ đạn. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy hai nạn nhân đều có vết bắn ở đầu.

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ nghi vấn bị sát hại. Ảnh: Internet

Cha Gigi Supitcha đã đệ đơn yêu cầu cảnh sát điều tra Nat Phumphat Chaiwanichaya. Ông nghi vấn con gái mình bị bạn trai cũ sát hại.

Theo người thân, Gigi Supitcha và Nat Phumphat Chaiwanichaya chia tay cách đây 2 tháng sau một cuộc cãi vã. Trong thời gian hẹn hò, nữ ca sĩ bị bạn trai bạo hành nghiêm trọng. Vì vậy, cô phải chuyển chỗ ở. Lo sợ bị Nat Phumphat Chaiwanichaya làm phiền, Gigi Supitcha sẵn sàng chi hơn 20.000 baht (581 USD) để thuê chung cư cao cấp, an ninh cao.

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 5
Di ảnh của nữ ca sĩ khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Internet

Gần đây, người đàn ông đe dọa Gigi Supitcha bằng súng, yêu cầu cô quay lại. Do đó, việc Nat Phumphat Chaiwanichaya xuất hiện ở nhà mới và tử vong cùng Gigi Supitcha khiến cha nạn nhân nghi ngờ anh có ý đồ xấu với con gái ông.

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 6
 

 

Khung cảnh đượm buồn, cha mẹ khóc nấc khi đưa thi thể nữ ca sĩ xấu số trở về nhà: Nhiều người thương xót cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh 7

Cảnh sát nghi ngờ Gigi Supitcha Preedacharoen bị bạn trai cũ sát hại. Ảnh: Internet

Sự ra đi đột ngột của Gigi Supitcha Preedacharoen khiến nhiều người không khỏi đau lòng. “Gigi là một cô gái dễ thương và giàu lòng nhân hậu. Vào đợt dịch Covid-19, cô ấy đã gửi những vật phẩm cần thiết cho nhiều người già khó khăn. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trước cái chết của cô ấy”, một người bạn của nữ ca sĩ chia sẻ.

Bên cạnh việc hoạt động trong nhóm nhạc Kisskazz, Gigi Supitcha Preedacharoen còn là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô sở hữu trang Instagram cá nhân với 1,6 triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, Gigi Supitcha Preedacharoen cũng là một người mẫu và beauty blogger có tiếng tại làng giải trí Thái Lan.

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