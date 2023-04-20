Quản lý riêng của Chi-Supiccha Preedacharoen cho hay: “Chi-Supiccha Preedacharoen đã mất. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi thông báo lại sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cô ấy. Thay mặt Chi-Supiccha Preedacharoen, xin cảm ơn tình cảm tốt đẹp của tất cả mọi người”.

Theo đó, nữ thần tượng Chi-Supiccha Preedacharoen (19 tuổi) đã qua đời tại căn chung cư cùng với một nam sinh viên dự bị Không quân. Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và làm rõ.

Chi-Supiccha Preedacharoen qua đời khi mới 19 tuổi. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ phía cảnh sát, thi thể của Chi-Supiccha Preedacharoen và nam sinh viên đã được phát hiện khi người quen của nữ thần tượng đến nhà tìm vì không thể liên lạc được với cô. Cảnh sát tin rằng Chi-Supiccha Preedacharoen và nam sinh viên đã chết ít nhất 1 ngày trước đó.

Nữ ca sĩ Chi-Supiccha Preedacharoen bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ được một khẩu súng lục và 2 vỏ đạn. Cảnh sát hiện đã kiểm tra camera an ninh xung quanh khu vực và điều tra thêm manh mối để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Thi thể của Chi-Supiccha Preedacharoen được phát hiện tại nhà riêng. Chi-Supiccha Preedacharoen hoạt động trong nhóm nhạc Kisskazz. Ảnh: Internet

Chi-Supiccha Preedacharoen là thành viên của nhóm nhạc Kisskazz ở Thái Lan. Nhóm nhạc Kisskazz của Chi-Supiccha Preedacharoen đã ra mắt single đầu tay Jai Man Miss vào tháng 2/2022 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Vào đêm 19-4, tin tức nam thần tượng Moonbin (ASTRO) qua đời cũng đã gây xôn xao mạng xã hội. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin quản lý của anh đã báo cáo về cái chết với Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul. Thi thể của nam ca sĩ được chính quản lý phát hiện vào 20h10 ngày 19-4 (giờ địa phương).

Nam ca sĩ qua đời. Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu ở hiện trường, nguyên nhân cái chết của Moonbin được nghi là tự tử. Cảnh sát sẽ khám nghiệm tử thi để tìm hiểu rõ hơn. Hiện tại, nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn chưa được công bố với truyền thông.

Sáng 20-4, công ty quản lý Fantagio đưa ra tuyên bố về vụ việc. Họ xác nhận thông tin về cái chết của Moonbin. Công ty cũng cho biết nguyện vọng của gia đình là tổ chức tang lễ yên tĩnh và chỉ có sự tham gia của người thân, nhân viên công ty.

Tang lễ của nam ca sĩ sẽ diễn ra tại nhà tang lễ của Bệnh viện Asan, Seoul. Ảnh: Internet

Thông báo của công ty này viết: "Vào ngày 19-4, thành viên Moonbin của ASTRO đột ngột rời bỏ chúng ta và trở thành một ngôi sao trên bầu trời.

Dù không thể so sánh với nỗi đau của gia đình tang quyến đã mất đi người con trai và người anh yêu quý, nhưng các thành viên ASTRO, cũng như các nghệ sĩ và giám đốc điều hành Fantagio của chúng tôi, đang vô cùng thương tiếc người đã khuất trong sự đau buồn và bàng hoàng vô cùng".

Nhóm nhạc ASTRO chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc. Tuy nhiên, truyền thông Hàn đưa tin các thành viên nhóm nhạc ASTRO rất sốc và đau lòng trước sự ra đi của Moonbin. Thành viên Cha Eun Woo đang ở Mỹ đã đặt vé bay về Hàn ngay lập tức.

Moonbin sinh năm 1998. Anh là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc ASTRO. Vai trò của anh trong nhóm là vũ công chính (main dancer). Nhóm nhạc ASTRO ra mắt từ năm 2016, đến nay đã gắn bó bên nhau hơn 7 năm.