'Đi theo vết xe đổ' của Dương Mịch, Tống Tổ Nhi bị chê thiếu chuyên nghiệp vì điều này

Tống Tổ Nhi vốn là một trong các tiểu hoa đán thuộc thế hệ 95 có hình ảnh tốt trong mắt khán giả vì xuất thân sao nhí, ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt. Nhất là mới đây, tạo hình mỹ nhân thời Hán tuyệt sắc trong Chiết yêu của cô nhận về vô số lời khen có cánh của cư dân mạng. Tuy nhiên hành vi đóng xen lẫn hai phim Chiết yêu và Việc chế tạo gian nan cùng lúc của cô hiện đang khiến nhiều người quay lưng lại với mình vì phản cảm.

Theo như nam chính Lưu Vũ Ninh của Chiết yêu, đến cuối tháng 5 năm 2023, đoàn phim mới hoàn thành hết các cảnh quay và đóng máy. Lạ thay, những hình ảnh trong Việc chế tạo gian nan do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất lại cho thấy nữ chính Tống Tổ Nhi đã bắt đầu làm việc trong đoàn phim của họ từ cuối tháng 4. Điều này làm dấy lên nghi vấn Tống Tổ Nhi đóng hai phim cùng lúc.

Ngoài ra, theo thông tin từ người trong đội ngũ sản xuất, đoàn phim Khom lưng đã phải thay đổi địa điểm quay sang Tượng Sơn, để Tống Tổ Nhi thuận tiện tham gia hai phim cùng một lúc. Điều này khiến nữ diễn viên Khổng Tuyết Nhi phải thông báo hủy bỏ một chương trình tạp kỹ để phù hợp với lịch quay mới.

Theo Sohu, Chính Ngọ Dương Quang có tiếng trong giới giải trí Trung Quốc với những bộ phim chất lượng, có thể giúp diễn viên đạt giải thưởng diễn xuất danh giá. Tống Tổ Nhi từng được tung hô diễn xuất khi đảm nhận vai Kiều Tứ Mỹ trong Con cái Kiều gia, do công ty này thực hiện.

Sohu đánh giá dự án Khom lưng mới trong giai đoạn quay phim nhưng mang lại nhiều lợi ích cho Tống Tổ Nhi. Các tạo hình trong phim của cô đều được khán giả đón nhận, khen ngợi. Song, hành động quay hai phim một lúc khiến danh tiếng của nữ diễn viên trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, Tống Tổ Nhi còn có nguy cơ vi phạm quy định về việc đảm nhận nhiều vai diễn cùng lúc.

Trước đó, Dương Mịch từng có thời gian đang quay dự án Cáp Nhĩ Tân 1944, nhưng có thông tin cô sẽ xin nghỉ một thời gian để tham gia show Trốn thoát khỏi mật thất mùa 5. Hành động này của nữ diễn viên nhận sự phản đối từ chính người hâm mộ. Từ khóa "Dương Mịch quay chương trình tạp kỹ" cũng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo tối 18/4

Sau đó, danh tiếng của Dương Mịch bắt đầu xuống dốc. Các dự án phim được phát sóng gần đây của nữ diễn viên không đạt thành tích khả quan, diễn xuất bị chê máy móc, thiếu cảm xúc. Do đó, những tháng đầu năm 2023, khi trả lời phỏng vấn, Dương Mịch luôn trấn an người hâm mộ rằng cô muốn tập trung quay phim, thể hiện tốt vai trò một diễn viên. Vì vậy, việc Dương Mịch xin nghỉ để đi quay show giải trí bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, gây thất vọng.