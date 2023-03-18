Khổng Tuyết Nhi đẹp như tranh vẽ, nhan sắc 'một chín một mười' với nữ chính Tống Tổ Nhi trên hậu trường Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc hậu trường của Khổng Tuyết Nhi trong Chiết Yêu. Theo đó, Khổng Tuyết Nhi Nhi xuất hiện trong trang phục thời Hán quen thuộc với tone màu hồng phấn nhẹ nhàng, tay cầm dù. Mái tóc buông xả, không hề có phụ kiện nhưng vẫn không làm lu mờ nhan sắc của cô nàng.

Tạo hình nhân vật Kiều Man của Tống Tổ Nhi trong dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh tạo hình nữ chính thì tạo hình nhân vật nữ phụ Khổng Tuyết Nhi trong vai Sở Ngọc cũng được công chúng tò mò.

Sở hữu nét đẹp mềm mại, dịu dàng, nhiều khán giả cho rằng qua loạt ảnh này của Khổng Tuyết Nhi có nhan sắc 'một 9 một 10' không thua kém gì nhan sắc của nữ chính Tống Tổ Nhi.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.