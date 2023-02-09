Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Sao quốc tế 09/02/2023 19:06

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội cho rằng khung cảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu không được xứng đôi, anh chàng không có vibe nam chính.

Những ngày qua dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh của cặp đôi trên hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội cho rằng khung cảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu không được xứng đôi. Lý do là Lưu Vũ Ninh không có vibe nam chính, cảm giác như nam phụ hoặc cận vệ đi cùng. Thậm chí, họ còn cho rằng thật tiếc cho Tống Tổ Nhi có visual xinh đẹp, giá như có thể đổi nam chính.

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 1Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 2Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 3Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 4Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 5

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng Lưu Vũ Ninh có chiều cao ổn áp phù hợp khi đóng nam chính. Không những thế, cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khi đứng cạnh nhau trông khá ăn ý, hài hước chứ không phải không xứng đôi như nhiều lời nhận xét. Thực hư thế nào phải đợi phim lên sóng thì mới biết kết quả.

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 6

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vi mắt cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vi bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu - Ảnh 7

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầu tiên của dự án Chiết Yêu trên phim trường. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong trang phục thời Đông Hán.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh Tống Tổ Nhi Chiết Yêu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu?

Đàm Tùng Vận có xu hướng giữ khoảng cách với bạn diễn, nguyên nhân do đâu?

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này?

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 4 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng