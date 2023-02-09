Lưu Vũ Ninh bị chê không có vibe nam chính, không xứng đôi với Tống Tổ Nhi trong hậu trường Chiết Yêu

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội cho rằng khung cảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu không được xứng đôi, anh chàng không có vibe nam chính.

Những ngày qua dự án Chiết Yêu (tên cũ là Khom Lưng) do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh của cặp đôi trên hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội cho rằng khung cảnh Lưu Vũ Ninh đứng cùng Tống Tổ Nhi trong Chiết Yêu không được xứng đôi. Lý do là Lưu Vũ Ninh không có vibe nam chính, cảm giác như nam phụ hoặc cận vệ đi cùng. Thậm chí, họ còn cho rằng thật tiếc cho Tống Tổ Nhi có visual xinh đẹp, giá như có thể đổi nam chính.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng Lưu Vũ Ninh có chiều cao ổn áp phù hợp khi đóng nam chính. Không những thế, cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khi đứng cạnh nhau trông khá ăn ý, hài hước chứ không phải không xứng đôi như nhiều lời nhận xét. Thực hư thế nào phải đợi phim lên sóng thì mới biết kết quả.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vi mắt cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vi bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn. Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

Những hình ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đầu tiên của dự án Chiết Yêu trên phim trường. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong trang phục thời Đông Hán.

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