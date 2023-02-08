Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này?

Sao quốc tế 08/02/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh vui nhộn của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trên phim trường Ninh An Như Mộng.

Dự án Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách đóng chính đã gần tới thời điểm lên sóng. Những hình ảnh hậu trường của bộ phim liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh vui nhộn của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trên phim trường Ninh An Như Mộng. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Trương Lăng Hách dùng chiều cao vượt trội của bản thân để áp chế Bạch Lộc chụp hình dìm hàng. Không những thế, nhiều khán giả còn trêu đùa mới giây trước còn diễn cảnh ngược tâm đau khổ, vừa xã vai đã thấy cặp đôi cười không thấy mặt trời.

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 2Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 3Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 4Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 5

Một số khác thì lại cho rằng cặp đôi lại tiếp tục xào couple trước thời điểm phim lên sóng. Trước đó, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 6

Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng, netizen vẫn chỉ trích cặp đôi vì điều này? - Ảnh 7

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Ninh An Như Mộng sao hoa ngữ cbiz

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