Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng

Sao quốc tế 05/02/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội vừa rộ lên bằng chứng cho thấy Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với Đàn Kiện Thứ trong Bắc Thượng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin douban của dự án Bắc Thượng đã cập nhật thông tin về nam nữ chính của bộ phim. Theo đó, Bạch Lộc sẽ nên duyên cùng Đàn Kiện Thứ trong bộ phim này.

Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng - Ảnh 1

Được biết Bắc Thượng là bộ phim truyền hình có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần, một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Về đội ngũ sản xuất, phim sẽ do biên kịch Triệu Đông Linh – người từng đứng sau thành công của drama đình đám Hạnh Phúc Đền Vạn Gia chấp bút và quá trình quay được chỉ đạo bởi đạo diễn Diêu Hiểu Phong. Bắc Thương hiện đang là dự án đang rất được mong chờ vì sẽ được chiều trên CCTV.

Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng - Ảnh 2

Trước đó, có nhiều lời đồn đoán nam chính sẽ do Vương Nhất Bác đóng chính. Tuy nhiên, lời đồn đoán này nhanh chóng bị bác bỏ. Thời gian gần đây, Vương Nhất Bác hầu như chỉ tập chung vào mảng điện ảnh chứ không nhận phim truyền hình. Do vậy, khả năng hợp tác của hai lưu lượng này khó mà xảy ra.

Lộ bằng chứng Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' với 'tình cũ' Dương Tử trong Bắc Thượng - Ảnh 3

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức của đoàn phim Bắc Thượng cũng như sự xác nhận từ phía các diễn viên Bạch Lộc và Đàn Kiện Thứ.

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