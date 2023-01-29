Bắt chộp khoảnh khắc giống nhau giữa Bạch Lộc và Tiêu Chiến, dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền' cặp đôi

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền bộ ảnh mùa đông của Bạch Lộc. Bộ ảnh này có nét khá giống với bộ ảnh mùa đông Tiêu Chiến đăng tải trước đó.
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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền bộ ảnh mùa đông của Bạch Lộc. Có thể thấy, chỉ trong bộ trang phục đơn giản cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, nàng tiểu hoa khéo khoe nhan sắc trong veo với mái tóc buông thả nhẹ nhàng. Dù không trang điểm đậm nhưng cô nàng vẫn được khen nhẹ nhàng, thuần khiết và có vẻ hợp với phong cách này.
Chuyện không có gì để nói nếu cư dân mạng phát hiện bộ ảnh này có nét khá giống với bộ ảnh mùa đông Tiêu Chiến đăng tải trước đó. Theo đó, anh chàng mặc một chiếc áo khoác xanh xám, đeo khăn quàng cổ màu nâu. Đặc biệt bối cảnh là khu rừng trúc đầy tuyết rơi, có thể thấy ekip ngôi sao Trần Tình Lệnh rất có tâm trong khoản mong muốn bộ ảnh được đẹp nhất. Tuyết trắng rơi trên lá trúc xanh, bông tuyết cũng rơi trên tóc và quần áo của Tiêu Chiến, nam minh tinh như hòa vào cả rừng trúc. Bộ ảnh này thật sự rất nghệ thuật đấy, còn người mẫu ảnh thì đẹp như tranh vẽ.
Nhiều khán giả cho rằng bộ ảnh của Tiêu Chiến và Bạch Lộc khá giống nhau về tạo hình lẫn màu sắc ảnh. Không những thế, nhan sắc mãn nhãn có phần tương đồng của cặp đôi khiến không ít dân tình đẩy thuyền và bày tỏ hy vọng cặp đôi sẽ có cơ hội được hợp tác trong một dự án phim ảnh trong tương lai.