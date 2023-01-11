Bạch Lộc bất ngờ bị fan của Vương Hạc Đệ lớn tiếng chê 'vừa già vừa xấu' trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh

Kể từ khi có thông tin cùng đóng chính cho đến lúc bắt đầu vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh , Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc thường xuyên gặp sự cố liên quan đến các fan hâm mộ của nhau. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc đã bị fan của Vương Hạc Đệ nhục mạ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

Ngay lập tức, fandom của nam thần đã phải vội vàng lên tiếng thanh minh cho thần tượng và khẳng định những lời trên hoàn toàn vô căn cứ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương hạc Đệ. Tuy nhiên, trạm tỷ của Bạch Lộc đã lên tiếng đính mình không hề nói người hô là fan nhà ai. Nhưng blogger này đã lấy bài về đăng đồng thời tự chụp mũ người hô là fan nam chính.

Cụ thể, một blogger có bài viết cho rằng những fan của Bạch Lộc đi theo thần tượng để chụp hình đăng bài kể lại ở phim trường có người được cho là fan của Vương Hạc Đệ hô to rằng nữ chính vừa già vừa xấu lại thích yêu trai đẹp.

Một số khán giả khác cho rằng ở hậu trường phim có hàng trăm con người, không xác định rõ là ai. Các diễn viên vẫn đang tích cực hoàn thành tốt vai diễn của mình nên họ không có lỗi gì. Rất có thể anti của hai diễn viên cố tình làm vậy để gây bất hòa cho đôi bên.

Trước đó, đã có nhiều vấn đề tranh cãi liên quan đến hai diễn viên chính Dĩ Ái Vi Doanh. Đầu tiên là về phiên vị của 2 diễn viên chính, tiếp theo là trang phục của Bạch Lộc bị chê quá dừ, không khắc họa được hình tượng mỹ nhân với nhan sắc kinh diễm của Thời Ý.

Gần đây là cuộc tranh cãi không hồi kết của các fan hâm mộ liên quan đến thời lượng cảnh quay của Vương Hạc Đệ khá ít so với nữ chính. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng liệu có phải đoàn làm phim đang lợi dụng Vương Hạc Đệ làm 'nền' cho Bạch Lộc hay không.

Khiến fan càng phẫn nộ hơn nữa là từ lúc khởi quay đến nay, Vương Hạc Đệ vẫn chăm chỉ đến phim trường và hạn chế tham gia các hoạt động khác để tập trung ghi hình. Có những ngày anh đến trường quay từ 5 giờ sáng và đến 21 giờ mới 'tan ca'. Với cường độ làm việc như vậy nhưng đổi lại chỉ có chưa đến 4% cảnh quay riêng, người hâm mộ cảm thấy 'không đáng' cho Vương Hạc Đệ.

Nhiều người thấy tiếc nuối thay Vương Hạc Đệ khi vừa có Thương Lan Quyết nổi tiếng đã 'vớ' phải một dự án thực hiện không có tâm, chỉ xoay quanh nữ chính. Tuy nhiên có nhiều người lại cho rằng phim chỉ mới khởi quay được gần 2 tháng, nguyên tác lại chú trọng nhân vật nữ chính hơn nên thời lượng cảnh quay nghiêng về phía Bạch Lộc hơn cũng không có gì khó hiểu.