Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh?

Sao quốc tế 05/12/2022 14:39

Mạng xã hội xứ Trung có bài viết cho rằng, Bạch Lộc đang cố tình đi bài PR giống như Triệu Lộ Tư lúc trước đối với dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

Những ngày gần đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, tạo hình của nữ chính Bạch Lộc đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Theo nguyên tác, nhân vật Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc đảm nhận là một nữ phóng viên tài giỏi và cá tính. Thế nhưng, tạo hình cùng những bộ trang phục mà Bạch Lộc sử dụng trong phim lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của netizen. Nhiều khán giả, đặc biệt là fan nguyên tác cảm thấy không hài lòng và bật chế độ chê cô nàng.

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính  - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung có bài viết cho rằng, Bạch Lộc đang cố tình đi bài PR giống như Triệu Lộ Tư lúc trước. Theo đó, trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc bị chê có tạo hình mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Đến khi chuyển qua trang phục đầm đỏ, trang điểm đậm, cô nàng bị chê già và không phù hợp với vai diễn phóng viên thời thượng.

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 2

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 3
Những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc bị chê về tạo hình không phù hợp nhân vật trong nguyên tác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Bạch Lộc lại khiến dân tình quay xe với một tạo hình cực đẹp trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Trong tạo hình mới, Bạch Lộc diện một chiếc áo đen, quần bò sáng màu bó sát. Đặc biệt kiểu tóc búi cao giúp cô nàng trông trẻ trung, năng động hơn rất nhiều. Rõ ràng so với tạo hình váy đỏ trước đó, cách trang điểm, ăn mặc lần này hợp với nàng tiểu hoa hơn.

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 4
Tạo hình càng về sau của Bạch Lộc có vẻ phù hợp với nguyên tác hơn - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, có người cho rằng Bạch Lộc đang bắt chước Triệu Lộ Tư nhằm tạo hiệu ứng bùng nổ. Trước đó, Triệu Lộ Tư bị chê không phù hợp với vai diễn Tang Trĩ. Các bài đăng liên quan đến tạo hình của nhân vật Tang Trĩ đều nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không có vẻ ngoài trẻ trung của một nữ sinh như Tang Trĩ, trông đậm tuổi hơn nam chính Trần Triết Viễn. Tuy nhiên, càng về sau, dân tình lại càng thấy thuận mắt, dần dần chấp nhận, thậm chí không tiếc dành nhiều lời khen cho Triệu Lộ Tư và các diễn viên khác.

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư cũng từng bị chê trong những cảnh quay đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh? - Ảnh 6
Càng về sau, cô nàng nhận nhiều lời khen ngợi về tạo hình - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình chỉ là một phần nhưng quan trọng diễn xuất của Bạch Lộc có thực sự hoàn thành tốt cho vai diễn này hay không. Chính vì thế, không ít khán giả chờ đợi những hình ảnh tiếp theo của bộ phim cũng như thời điểm bộ phim lên sóng mới có thể đánh giá công tâm, chính xác.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Bạch Lộc Dĩ Ái Vi Doanh sao hoa ngữ cbiz

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