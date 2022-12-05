Bạch Lộc có đang sử dụng 'chiêu trò' như Triệu Lộ Tư trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh?

Những ngày gần đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, tạo hình của nữ chính Bạch Lộc đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Theo nguyên tác, nhân vật Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc đảm nhận là một nữ phóng viên tài giỏi và cá tính. Thế nhưng, tạo hình cùng những bộ trang phục mà Bạch Lộc sử dụng trong phim lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của netizen. Nhiều khán giả, đặc biệt là fan nguyên tác cảm thấy không hài lòng và bật chế độ chê cô nàng.

Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung có bài viết cho rằng, Bạch Lộc đang cố tình đi bài PR giống như Triệu Lộ Tư lúc trước. Theo đó, trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc bị chê có tạo hình mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Đến khi chuyển qua trang phục đầm đỏ, trang điểm đậm, cô nàng bị chê già và không phù hợp với vai diễn phóng viên thời thượng.