Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Mạng xã hội lan truyền thông tin Cúc Tịnh Y sẽ hợp tác với 'tình tin đồn' của Bạch Lộc trong dự án cổ trang Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai dự kiến khởi quay vào năm sau khiến nhiều khán giả phản đối.

Cúc Tịnh Y được biết đến là nữ thần tượng trong nhóm nhạc chuyển hướng sang diễn xuất. Được mệnh danh là ‘mỹ nhân 4000 năm’, xuất phát từ một tờ báo Nhật vào năm 2014 đã ví cô nàng là "thần tượng 4000 năm có một" vì ngoại hình, nhiều tài lẻ nổi trội của cô. Sau đó, báo giới xứ Trung lại dịch thoát ý hẳn, nên Cúc Tịnh Y gắn với danh xưng "mỹ nữ 4000 năm có một" đến tận bây giờ. Cúc Tịnh Y được mệnh danh là mỹ nhân 4000 năm - Ảnh: Internet Dù diễn xuất có thể gây tranh cãi nhưng nhan sắc và những tài lẻ (hát, nhảy, quạt gấp cổ điển, đàn violin, ...) của cô nàng đã chiếm được tình cảm nhiều khán giả. Không những thế, khán giả còn dành sự quan tâm cho dự án mới nhất của nàng tiểu hoa. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Cúc Tịnh Y sẽ hợp tác với Trương Lăng Hách trong dự án cổ trang Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai dự kiến khởi quay vào năm sau. Dù chỉ là lời đồn đoán nhưng thông tin kết hợp của cặp đôi Cúc Tịnh Y và Trương Lăng Hách nhận về nhiều ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.

Rộ tin Cúc Tịnh Y sẽ hợp tác với Trương Lăng Hách trong dự án cổ trang Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai - Ảnh: Internet Nhiều khán giả chê bai diễn xuất của Cúc Tịnh Y dù đã chuyển hướng diễn xuất nhiều năm vẫn không có tiến bộ, còn Trương Lăng Hách chỉ được khen ngợi qua một vài vai phụ. Chính vì thế, nếu cả hai kết hợp đóng chính sẽ không có người nào có đủ khả năng gánh phim và nguy cơ phim flop sẽ rất cao. Tuy nhiên, một số ý kiến tích cực khác thì cho rằng, Cúc Tịnh Y và Trương Lăng Hách đều sở hữu visual cực mãn nhãn, cho dù diễn xuất có flop đi chăng nữa thì vẫn có phần nhìn cứu rỗi cho bộ phim và cũng là cơ hội để cả hai nâng cao diễn xuất của mình. Được biết, Trương Lăng Hách trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương Lan Quyết vào dịp hè năm nay.

Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Không những thế, gần đây anh chàng còn vướng tin đồn tình cảm với Bạch Lộc khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Được biết, nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Bạch Lộc nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn này. Trương Lăng Hách từng vướng tin đồn tình cảm với Bạch Lộc khi tham gia trong dự án Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Cúc Tịnh Y và Trương Lăng Hách hợp tác trong dự án Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như từ phía các diễn viên.

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