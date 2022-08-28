Bắt trend tung ảnh ngày hè, Cúc Tịnh Y khiến fan xao xuyến trước vẻ đẹp như 'búp bê Nga' của mỹ nhân

Mới đây, trang tin Hoàn Cầu Thời Báo vừa chia sẻ lại những hình ảnh mới nhất của Cúc Tịnh Y trong phong cách đậm chất phương Tây khiến nhiều người hâm mộ xao xuyến. Người đẹp dường như trở thành một “búp bê sống” với style ăn mặc đáng yêu.

Được biết, nhân dịp nữ diễn viên có thời gian rảnh vào những ngày hè, cô nàng đã tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình để đi du lịch. Không lãng phí khung cảnh tự nhiên rạo rực sắc hè, bộ ảnh mới nhất của Cúc Tịnh Y đã được phòng làm việc của cô đăng tải và không ngừng khiến cư dân mạng trầm trồ, truyền tay nhau. Đáng nói, phong cách phối đồ lần này của mỹ nhân 28 tiếp tục gây chú ý mạnh mẽ.

Trong những bức ảnh của mình, Cúc Tịnh Y lựa chọn chiếc đầm voan hai dây ba tầng đầy nữ tính. Dường như hóa thân thành “búp bê Nga” khi người đẹp tinh tế mix thêm chiếc nón giả khăn để tạo điểm nhấn cho bộ cánh vốn đơn giản nhưng lại chẳng tầm thường. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ gen Z cũng không hề bỏ qua trend giày đế bánh mì kiểu dáng búp bê. Được biết, đây là mẫu giày đang được nhiều bạn trẻ săn đón nhất vì chỉ cần kết hợp với đôi tất thì bộ váy nào cũng đều trở nên hợp thời trang.

Nữ ca sĩ gen Z cũng không hề bỏ qua trend giày đế bánh mì kiểu dáng búp bê - Ảnh: Internet

Có thể nói, “búp bê Nga” Cúc Tịnh Y rất thoải mái và tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình sau những ngày tất bật với công việc. Thông qua những bức ảnh, cô nàng trông tràn đầy năng lượng và rất vui vẻ với nụ cười tỏa nắng.

Cúc Tịnh Y trông tràn đầy năng lượng và rất vui vẻ với nụ cười tỏa nắng - Ảnh: Internet

Được biết, Cúc Tịnh Y, sinh năm 1994, là nữ ca sĩ, diễn viên, vũ công người Trung Quốc. Cô nổi tiếng với vai trò là ca sĩ thành viên của nhóm nhạc nữ SNH48. Hiện nay, cô theo đuổi sự nghiệp solo và có studio riêng của mình. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Cúc Tịnh Y còn được biết đến với vai trò là diễn viên khi lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ nên Cúc Tịnh Y có khả năng tiến xa trong giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Cho đến nay, phim của Cúc Tịnh Y đóng chưa nhiều, song nhờ sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng cùng giọng hát thiên phú cộng thêm khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, nữ diễn viên ngày càng vươn xa trong giới giải trí Hoa ngữ.