Những mỹ nhân cbiz không được lòng cả fan lẫn bạn diễn: Angela Baby diễn kém nhưng tâm cơ vô biên, Cúc Tịnh Y giả từ đầu đến chân

Ngoài ra, Angelababy cũng bị chê tâm cơ ở khoản dựa vào đàn ông để giúp mình nổi tiếng dù chẳng có thực lực đóng phim. Thuở mới vào nghề, Angelababy dựa vào chàng thiếu gia nhà giàu Trần Vỹ Đình để giúp mình vững chân vào showbiz, khi tìm được mối khác tốt hơn là Huỳnh Hiểu Minh thì người đẹp đã chia tay bạn trai luôn. Huỳnh Hiểu Minh đã giúp Angelababy trở thành sao hạng A như bây giờ và có trong tay tất cả mọi thứ mà ai cũng mơ ước.

Angelababy nổi lên từ Running Man nhưng cô thường xuyên bị chê là đang cố bắt chước Song Ji Hyo, để rồi chẳng thấy sự dũng cảm dám chơi dám chịu đâu mà chỉ thấy nét giả tạo đến mức khó chịu. Rất nhiều khán giả phàn nàn Angelababy “vờ ăn” từ phim cho đến chương trình Hướng Về Cuộc Sống, lúc tham gia gameshow Kỳ Ngộ Nhân Sinh thì làm trễ tiến độ của mọi người. Nói chung, Angelababy chỉ cố gắng để bản thân tỏa sáng nhất có thể và không cho phép mình bị lép vế trước những sao nữ khác.

Tuy nhiên, hồi đầu năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên bố ly hôn. Nói về lí do ly hôn, Angela Baby nghẹn ngào nơi nước mắt khi chia sẻ, thực chất Huỳnh Hiểu Minh không hề yêu cô đậm sâu như nhiều người vẫn nghĩ. Nam diễn viên không còn cần vợ, và dù cho Angela Baby có cố gắng hàn gắn tình cảm tới mức nào, mọi thứ đều vô tác dụng. Cuối cùng cặp đôi đã chọn cách ly hôn. Cũng từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng lênh đênh hơn.

Cúc Tịnh Y - giả từ đầu đến chân

Cúc Tịnh Y - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhắc đến Cúc Tịnh Y, mọi người thường dùng những từ này để nói về cô, đó là “đẹp nhưng giả”. Bạn nào để ý thì sẽ thấy Cúc Tịnh Y trước đây và bây giờ khác nhau một trời một vực nhưng cô ấy luôn khẳng định bản thân đẹp tự nhiên. Cúc Tịnh Y bị chê là "giả trân" từ đầu đến chân, ngoài gương mặt “tút tát” thì còn có tóc giả, vai giả, chiều cao giả, quần áo cũng là hàng giả nốt. Ngoài mặt, Cúc Tịnh Y cho biết cô không thích bị gọi là “mỹ nữ 4000 năm” nhưng cô vẫn thường xuyên dùng danh hiệu này để tăng nhiệt độ cho bản thân.

Từng có một thời gian, Cúc Tịnh Y gắn bó với hình ảnh ngốc nghếch khi giả vờ không biết nấu nướng, chẳng biết hiện tại đang là năm nào, “giả trân” đến mức bị công chúng mỉa mai. Cúc Tịnh Y còn bị nói chảnh chọe và coi thường người khác, mang gánh nặng thần tượng quá lớn và không kính nghiệp do sợ xí khi quay phim. Nói đến những ồn ào của Cúc Tịnh Y đúng là nhiều không đếm xuể luôn.

Giang Sơ Ảnh xây dựng cho mình một hình tượng mỹ nhân lạnh lùng nhưng có tài. Chỉ có điều, Giang Sơ Ảnh tuy là một diễn viên đấy nhưng cô ấy lại chẳng “diễn” hình tượng kia cho ra hồn, nhìn không tự nhiên chút nào cả. Khi sánh bước bên các đồng nghiệp, nhìn Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng luôn tỏ ra thân thiện thì Giang Sơ Ảnh ở bên cạnh lại bày ra gương mặt khó ở nhìn mà thấy chán hẳn. Vì điều này mà netizen cho rằng trông Giang Sơ Ảnh chẳng có cảm giác tồn tại, nhất là khi bên cạnh cô có thêm người khác.

Trần Tiểu Vân – gắn mác ‘trà xanh’ chính hiệu

Trần Tiểu Vân - Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm ngoái, Trần Tiểu Vân được chú ý nhờ vai Đề Lan trong bộ phim Hộc Châu Phu Nhân, thậm chí cô còn được đánh giá là nổi bật hơn nữ chính Dương Mịch. Trong nhiều bình luận của dân mạng cũng đề cao Trần Tiểu Vân và hạ thấp Dương Mịch, lúc đó cô đã đáp lại câu nói này: “Cảm ơn, Mịch tỷ là thần tượng của tôi”. Thế nhưng, chính Trần Tiểu Vân lại bị nói mua rất nhiều bài viết chê bai Dương Mịch để nâng bản thân lên, hóa ra mối quan hệ fan – idol cũng chỉ thế thôi.

Không chỉ vậy, khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Trần Tiểu Vân đã khóc lóc và nói Dung Tổ Nhi không cho cô được hát phân đoạn mà mình thích. Thấy Trần Tiểu Vân khóc lóc như vậy, Dung Tổ Nhi đã rất lúng túng và còn phải vội vàng đi xin lỗi đàn em nữa. Tiếp đó, Trần Tiểu Vân lại bị nói là mắng Dung Tổ Nhi, những hành động của cô đã nhận phải nhiều chỉ trích từ phía công chúng, họ cho rằng cô là một “trà xanh” chính hiệu.

Mạnh Tử Nghĩa – khó ở không ai đỡ nổi

Mạnh Tử Nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Mạnh Tử Nghĩa xinh thì xinh thật đấy nhưng cần phải “dũa cái nết” lại. Khi tham gia các chương trình truyền hình, Mạnh Tử Nghĩa bị chỉ trích vì không kính nghiệp và sợ xấu trên màn ảnh, thậm chí còn bị Quách Kính Minh chỉ thẳng mặt vì dám đổi cách trang điểm lúc xuất hiện trong gameshow Diễn Viên Mời Vào Chỗ. Dù chẳng phải là minh tinh hạng A gì nhưng Mạnh Tử Nghĩa luôn tỏ thái độ kiêu căng chảnh chọe, cách hành xử thể hiện rõ EQ thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, Mạnh Tử Nghĩa đã đi theo con đường hắc hồng (nổi tiếng nhờ tai tiếng), diễn xuất kém nhưng nhờ có hậu thuẫn mạnh mà cô “coi trời bằng vung”. Nữ diễn viên được cho là dùng tiền để giúp mình tăng đất diễn trong bộ phim Trần Tình Lệnh, chính vì điều này mà cô trở thành cái gai trong mắt khán giả.