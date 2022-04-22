Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/4/2022: Angela Baby hiện có khá nhiều phim 'đóng băng', phim mới của Hứa Khải và Dương Mịch có nhiều cảnh hôn?

1. Tin đồn trên mạng Trương Hinh Dư và chồng ly hôn là giả, hai người cảm tình vẫn rất tốt.

3. Dữ Phượng Hành nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, hai người đều đã kí hiệp ước, đạo diễn là Đặng Khoa, biên kịch chính là tác giả Cửu Lộ Phi Hương, tháng 6 khởi động máy.

4. Angela Baby có rất nhiều bộ phim hiện đang "đóng băng", chưa được phát sóng.

5. Trình Tiêu đã đích thân giới thiệu em gái với Nhạc Hoa, em gái cô ấy cũng muốn kí hợp đồng với công ty.

6. Cúc Tịnh Y nhận bộ phim tiếp theo vẫn là tiên hiệp kịch, cô ấy không nghĩ đến việc đóng phim hiện đại, cũng không muốn nhảy ra khỏi vòng an toàn.

7. Phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải có rất nhiều cảnh hôn, đoàn phim cũng không nghĩ đến việc đối đầu với Thả Thí nên sẽ đợi bộ phim này kết thúc mới chiếu.

8. Triệu Lộ Tư có yêu cầu rất cao trong việc chọn lựa bạn diễn nam, địa vị thấp hay không có lưu lượng đều không có tư cách cùng nàng xào.

9. Cảnh Điềm rất thoải mái, thường xuyên tặng đồ chăm sóc da, thực phẩm chức năng, bồi bổ sức khoẻ cho các nhân viên.

10. Bạch Kính Đình và Tống Dật xác thực có tiếp xúc kịch bản Trường Phong Độ nhưng vẫn chưa chính thức nhận, Bạch Kính Đình từ sau khi nổi lên nhờ Khai Đoan cũng đã có nhiều quyền chọn kịch bản hơn, hiện tại lý do anh ấy chưa xác nhận chính thức là vì không hài lòng với địa vị của nữ chính.

11. Trong tay La Vân Hi có 10 kịch bản thì có tới 8 cái là phim cổ trang, có thể nói anh ấy chính là một cỗ nam châm hút thể loại phim này.

12. Lưu hạo Nhiên và Quan Hiểu đồng đều sẽ làm khách mời phi hành tại Hướng Về Cuộc Sống.

13. Hoàng Lỗi thời gian gần đây phát hiện con gái có dấu hiệu yêu đương thì liền tự mình đưa con đi học rồi lại đón con về nhà.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.