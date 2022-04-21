Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

1. Triệu Kim Mạch đã nhận một đại ngôn nội y nhưng chụp quảng cáo nhất định phải ăn mặc kín đáo.

2. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của Vương Tuấn Khải chính là lấy giải thưởng.

3. Lý Khê Nhuế và Trương Vân Long đang yêu đương, nhà trai giúp nhà gái lấy tài nguyên điện ảnh.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch bắt đầu cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh.

5. Phim điện ảnh mới của Từ Khắc muốn mời Angela Baby và Văn Vịnh San.

6. Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình "Khiến Em Thích Anh" cải biên từ nguyên tác cùng tên, thể loại thế thân, gương vỡ lại lành.

7. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia đã quay lại với nhau, gần đây nhà trai còn đến phim trường thăm nhà gái.

8. Từ Khắc quay phim điện ảnh Thần Điêu Hiệp Lữ, vai Dương Quá đang nhắm cho Chu Nhất Long.

9. Bộ phim cổ trang "Tư Mệnh" đang đàm phán Cung Tuấn và Angela Baby, nhưng khả năng hợp tác giữa hai người là không cao.

10. Lưu Diệc Phi gần đây có bạn trai mới.

11. Trương Hằng ở nước ngoài nuôi hai đứa con đã dần mất kiên nhẫn không muốn nuôi nữa, chủ yếu là do phí nuôi dưỡng quá cao.

12. Viên San San vẫn nhận được lời mời đi diễn nhưng đều là vai nữ phụ, cô ấy khinh thường không muốn đóng.

13. Cổ Lực Na Trát muốn tự mình sản xuất phim.

14. Phim Luật Sư Thực Tập của Tân Lệ thay toàn bộ dàn diễn viên trước đó đổi thành: Quách Kỳ Lân, Kim Thần, Vương Tử Dị.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.