Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

Sao quốc tế 21/04/2022 13:36

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Kim Mạch đã nhận một đại ngôn nội y nhưng chụp quảng cáo nhất định phải ăn mặc kín đáo.

 

2. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của Vương Tuấn Khải chính là lấy giải thưởng.

 

3. Lý Khê Nhuế và Trương Vân Long đang yêu đương, nhà trai giúp nhà gái lấy tài nguyên điện ảnh.

 

4. Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch bắt đầu cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh.

sao hoa ngu

5. Phim điện ảnh mới của Từ Khắc muốn mời Angela Baby và Văn Vịnh San.

 

6. Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình "Khiến Em Thích Anh" cải biên từ nguyên tác cùng tên, thể loại thế thân, gương vỡ lại lành.

 

7. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia đã quay lại với nhau, gần đây nhà trai còn đến phim trường thăm nhà gái.

 

8. Từ Khắc quay phim điện ảnh Thần Điêu Hiệp Lữ, vai Dương Quá đang nhắm cho Chu Nhất Long.

 

9. Bộ phim cổ trang "Tư Mệnh" đang đàm phán Cung Tuấn và Angela Baby, nhưng khả năng hợp tác giữa hai người là không cao.

 

10. Lưu Diệc Phi gần đây có bạn trai mới.

luu diec phi

11. Trương Hằng ở nước ngoài nuôi hai đứa con đã dần mất kiên nhẫn không muốn nuôi nữa, chủ yếu là do phí nuôi dưỡng quá cao.

 

12. Viên San San vẫn nhận được lời mời đi diễn nhưng đều là vai nữ phụ, cô ấy khinh thường không muốn đóng.

 

13. Cổ Lực Na Trát muốn tự mình sản xuất phim.

 

14. Phim Luật Sư Thực Tập của Tân Lệ thay toàn bộ dàn diễn viên trước đó đổi thành: Quách Kỳ Lân, Kim Thần, Vương Tử Dị.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2022: Châu Đông Vũ 'nhập đoàn' dự án mới, Đường Yên và Hồ Ca 'nối lại tình xưa' trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2022: Châu Đông Vũ 'nhập đoàn' dự án mới, Đường Yên và Hồ Ca 'nối lại tình xưa' trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2022: Châu Đông Vũ 'nhập đoàn' dự án mới, Đường Yên và Hồ Ca 'nối lại tình xưa' trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2022: Châu Đông Vũ 'nhập đoàn' dự án mới, Đường Yên và Hồ Ca 'nối lại tình xưa' trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ấp ủ dự định đầu tư phim điện ảnh cùng nhau, Dương Tử 'dốc sức' quay cả hai bộ phim cùng lúc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch ấp ủ dự định đầu tư phim điện ảnh cùng nhau, Dương Tử 'dốc sức' quay cả hai bộ phim cùng lúc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2022: Cổ Lực Na Trát ấp ủ dự định trở thành nhà sản xuất, Nhậm Gia Luân chuyển mình đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/4/2022: Cổ Lực Na Trát ấp ủ dự định trở thành nhà sản xuất, Nhậm Gia Luân chuyển mình đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh rất thích đóng phim cổ trang, phim của Cảnh Điềm và Hứa Khải được dự đoán sẽ là 'bom xịn'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh rất thích đóng phim cổ trang, phim của Cảnh Điềm và Hứa Khải được dự đoán sẽ là 'bom xịn'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân trong phim mới, Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách sexy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân trong phim mới, Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách sexy?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?