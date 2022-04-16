Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh rất thích đóng phim cổ trang, phim của Cảnh Điềm và Hứa Khải được dự đoán sẽ là 'bom xịn'?

Sao quốc tế 16/04/2022 11:22

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hợp đồng của Triệu Lệ Dĩnh và Dior đã hết hạn, sẽ không tái kí.

 

2. Hoa Thần Vũ gần đây không thể ra ngoài chơi, bạn gái quản rất chặt.

 

3. Ngu Thư Hân tính toán đi theo hình tượng gợi cảm, chuẩn bị thay đổi đoàn đội tạo hình mới.

 

4. Triệu Lệ Dĩnh rất thích quay cổ trang.

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5. Phim điện ảnh Phiên Dịch Viên do Trương Vãn Ý, Trương Tuệ Văn đóng chính.

 

6. Dương Dương tiếp theo sẽ đóng điện ảnh.

 

7. Phòng làm việc của Trần Tinh Húc cũng là phòng làm việc gia đình, mẹ anh ấy là quản lý.

 

8. Địch Lệ Nhiệt Ba lần này rất tập trung ở yên trong đoàn đóng phim, từ chối rất nhiều hoạt động.

 

9. Lâm Canh Tân đang gấp rút giảm cân để quay Dữ Phượng Hành, tài nguyên này là do anh ấy nhận quay bù Thanh Trâm Hành để đổi lấy.

 

10. Phim mới của Cảnh Điềm Hứa Khải được dự đoán sẽ có nhiệt độ rất cao.

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11. Trần Triết Viễn và Từ Mộng Khiết sẽ hợp tác lần 2 trong phim "Người Trong Suốt".

 

12. Đồng Dao hướng phát triển vẫn là phim truyền hình hiện đại đô thị.

 

13. Trần Hiểu muốn giúp Trần Nghiên Hi lấy tài nguyên, còn đem cả đoàn đội đưa cho cô ấy, chính mình lúc đi diễn sẽ giới thiệu cả cô ấy với các nhà đầu tư.

 

14. Bộ tiếp theo của Dương Mịch vẫn chưa đàm phán xong, hiện tại cô ấy không có nhiều tài nguyên phim ảnh. Bộ Kiểu Tàng không tìm được nam chính, nhà đầu tư mất hưng nên căn bản là không thể khởi quay được.

 

15. Châu Tấn muốn kí hợp đồng với Chu Dực Nhiên, còn giúp anh ấy giới thiệu một bộ thanh xuân vườn trường đóng cùng Trương Tịnh Nghi.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân trong phim mới, Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách sexy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân trong phim mới, Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách sexy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cảnh Điềm Hứa Khải sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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