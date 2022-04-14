Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/4/2022: Dương Mịch vẫn 'nặng tình' với Đại Huân, Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác cùng Trương Nghệ Mưu trong phim mới?

Sao quốc tế 14/04/2022 13:43

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Châu Đông Vũ không quá thích liên quan đến lưu lượng, chỉ muốn yên tĩnh đóng phim.

 

2. Tiên Kiếm 6 nhắm đến nam chính là Hứa Khải đã kí hợp đồng, nữ chính là Lưu Hạo Tồn.

 

3. Dịch Dương Thiên Tỉ đã xác định cùng Trương Nghệ Mưu hợp tác, nhưng cậu ấy lại không thích Lưu Hạo Tồn cho nên nữ chính đổi thành người khác.

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4. Cung Tuấn sẽ dự định tự thả ra rất nhiều ảnh trong phim mới để áp tin xấu xuống, nhưng cơ bản đều sẽ là ảnh đơn, sẽ không làm ảnh hưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba,

 

5. Có tư bản muốn tác hợp cho Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm hợp tác lần hai, bên nam không có ý kiến gì nhưng bên nữ có ý kiến rất lớn.

 

6. Đàm Tùng Vận về sau sẽ không nhận phim thể loại tình cảm "ngọt sủng" nữa.

 

7. Tống Thiến sẽ không nhận phim tỉ đệ luyến nữa.

 

8. Đại Huân đối với Dương Mịch chính là nhớ mãi không quên.

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9. Trần Tinh Húc từ sau Đông Cung vốn dĩ đã có rất nhiều tài nguyên tìm đến thế nhưng lại bị đoàn đội của anh ấy làm lỡ dở hết lần này đến lần khác.

 

10. Đàm Tùng Vận hiện tại đang ở hàng ngũ của tuyến 1.

 

11. Trư Ca Ca thật sự rất thích Tiểu Long Nữ, thích đến mức ra ngoài tìm phụ nữ đều phải có điểm giống cô ấy.

 

12. Vương Nhất Bác đã từ chối không ít vị trí thường trú trong các gameshow để chuyên tâm đóng phim.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dịch Dương Thiên Tỉ Trương Nghệ Mưu sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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