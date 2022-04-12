Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2022: Dương Mịch đóng chính để nâng diễn viên mới, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim cổ trang?

1. Cúc Tịnh Y yêu cầu bạn diễn không quá cáo, không cần vượt quá 1m75.

3. Quan hệ của Tạ Na và đài xoài tạm hoà hoãn lại, cô ấy được mời làm MC cho Sóng Tỷ 3, và quay lại chương trình Xin Chào Thứ 7.

4. Đặng Luân nghề tay trái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các công ty cửa hàng anh ấy đầu tư đều bị điều tra, gần nhất sẽ có tin tức mới được tung ra.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại là nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim cổ trang.

6. Vô Ưu Độ, diễn chính: Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi, tạm định tháng 7 khai máy.

7. Hồ Yêu Chúc Nghiệp Thiên: Lưu Thi Thi, Thành Nghị.

8. Bạch Lộc và Bạch Kính Đình tiếp theo sẽ cùng hợp tác một bộ phim.

9. Ám Dạ Hành Giả do Lý Dịch Phong, Tống Dật đóng chính tạm định 28/4 lên sóng iqiyi.

10. Dương Mịch vẫn dự định sẽ tiếp tục đóng chính phim nâng diễn viên mới, công ty cũng mới kí thêm với mấy người mới nữa.

11. Hồ Ca bây giờ rất muốn ở trong vòng điện ảnh làm ra thành tích, đối với phim truyền hình yêu cầu ngày càng cao.

12. "Kiếp Phù Du Biết Sao Trời" do Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính đóng chính sẽ khai máy vào 20/4.

13. "Tình yêu mà thôi không có gì bất ngờ xảy ra" diễn viên chính là Ngô lỗi và Châu Vũ đồng diễn, Đại Tống 2 lùi lại lịch khởi động máy, Châu Vũ Đồng sẽ tiên tiến tổ bộ này trước.

14. Vương Nhất Bác đang tiếp xúc với một bộ điện ảnh kinh dị, gay cấn.

15. La Vân Hi và Ngu Thư Hân sắp hợp tác.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.