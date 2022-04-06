Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh vướng phải lùm xùm thuế do có người cố tình, Dương Mịch có khả năng không hợp tác cùng Trương Tiểu Phỉ?

Sao quốc tế 06/04/2022 14:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" do Thành Nghị, Trương Dư Hi đóng chính dự kiến tháng 5 lên sóng độc quyền youku.

 

2. Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính sắp hợp tác.

 

3. Hứa Giai Kỳ tiếp xúc kịch bản Tầng 19 của xoài, khả năng cao sẽ nhận được.

 

4. Triệu Lệ Dĩnh gần đây bị vướng phải lùm xùm thuế vụ là có người cố tình, đã khiến nàng rớt mất một đại tài nguyên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh vướng phải lùm xùm thuế do có người cố tình, Dương Mịch có khả năng không hợp tác cùng Trương Tiểu Phỉ? - Ảnh 1

5. Lưu Thi Thi cũng đang tiếp xúc một bộ phim điện ảnh.

 

6. Nhậm Gia Luân mấy năm nay hợp tác với diễn viên có địa vị ngày càng cao, vợ anh ấy rất không yên tâm, quản ngày càng nghiêm hơn.

 

7. Dự án "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" của Lưu Thi Thi không nhất thiết sẽ khai máy trong năm nay.

 

8. Dương Mịch không có khả năng cùng Trương Tiểu Phỉ đóng song nữ chủ, ở mảng phim truyền hình Trương Tiểu Phỉ gần như chẳng có tài nguyên gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh vướng phải lùm xùm thuế do có người cố tình, Dương Mịch có khả năng không hợp tác cùng Trương Tiểu Phỉ? - Ảnh 2

9. Tống Á Hiên cũng từng rất phân vân giữa hai con đường ca nhạc và diễn xuất, nhưng giám đốc hứa rằng sẽ không hạn chế sự phát triển của cậu trong lĩnh vực âm nhạc trong tương lai nên cậu ấy đồng ý học diễn xuất.

 

10. Dương Mịch và bạn trai cũ không liên lạc thêm một lần nào kể từ khi chia tay, những tài nguyên và nhân mạch trước kia cô ấy đều xử lý sạch sẽ, không để cho đối phương một chút đường lui nào.

 

11. Vương Nhất Bác tới đây sẽ hợp tác với Tôn Thiên.

 

12. Trương Nghệ Hưng đang tiếp xúc với một bộ chính kịch.

 

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'đổi hướng' sang phim điện ảnh, Nhậm Gia Luân định hướng đóng phim cổ trang?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ làng sao phim Trung Quốc

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