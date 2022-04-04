Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ 'cạnh tranh' vai diễn mới, Dương Mịch không quan tâm đến những lùm xùm của mình?

1. Địch Lệ Nhiệt Ba phỏng vấn nói nhân vật của cô ấy trong "An Lạc truyện" là kiểu vừa lưu manh vừa nóng bỏng, là một tay chơi chủ động trong chuyện tình cảm.

2. Trầm Hương Như Tiết phần 1 lập hồ sơ 50 tập. Sau xét duyệt giảm còn 30 tập, chờ đến tháng 5 sẽ có tin tức.

3. Ngô Cẩn Ngôn đã 1 năm không đi đóng phim.

4. Hiện tại cả Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ đều muốn đoạt vai nữ chính trong dự án: Nữ Thương.

5. Năm nay Trường Tương Tư hiện đang là bộ cổ trang được đầu tư lớn nhất.

6. Ngỗng rất kì vọng vào bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải, còn tự đi tạo áp lực với nhà đài muốn đẩy bộ phim lên chiếu đài.

7. Cung Tuấn đã đạt thành hiệp ước với ngỗng, về sau phim của ngỗng sẽ ưu tiên anh ấy.

8. Trầm Hương Như Tiết của Dương Tử và An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng lên sóng vào kì nghỉ hè.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Triệu Lộ Tư chỉ kém nhau mở một tác phẩm bạo hoả, đoàn đội của Nhiệt Ba rất không thích nhìn thấy mặt Triệu Lộ Tư.

10. Happy Camp có khả năng sẽ lên sóng trở lại.

11. Dương Mịch không quan tâm đến những scandal của mình.

12. Đoàn phim Đoạn Kiều muốn bộ phim này đoạt giải, giải thưởng sẽ thuộc về Vương Tuấn Khải.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba đang tích cực gây dựng các mối quan hệ, tài nguyên của cô ấy vẫn ổn định như cũ.

14. Nhân khí của Hoa Thần Vũ luôn rất cao, fans cũng rất đông. Hiện tại cậu ấy vẫn tập trung vào làm âm nhạc.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.