Cặp mỹ nhân Cbiz từ bạn thân 'chớp mắt' thành 'người xa lạ'

Sao quốc tế 03/04/2022 09:30

Từng là chị em thân thiết nhưng tình bạn của những mỹ nhân bất ngờ rạn nứt khiến nhiều người tiếc nuối.

Đường Yên và Dương Mịch

Cả hai quen biết và trở thành bạn thân của nhau khi cùng đóng phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009)"Từ đó, họ luôn đồng hành trong các sự kiện quan trọng, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thầm kín và coi nhau như ruột thịt. Thậm chí, Đường Yên cũng là nghệ sĩ duy nhất được mời đến đám cưới của Dương Mịch, thậm chí còn đảm nhận vai trò phù dâu. Tình bạn hiếm có giữa chốn thị phi showbiz của hai người từng được truyền thông ca ngợi là "khuê mật tốt nhất Trung Quốc". 

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Song, bẵng đi một thời gian, công chúng không còn thấy Dương Mịch và Đường Yên xuất hiện bên nhau, không tương tác với nhau nhiều như trước. Khi Đường Yên tổ chức đám cưới vào tháng 10/2018, Dương Mịch viện lý do bận công việc mà không đến dự. Ngay sau đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng tình bạn đẹp này rạn nứt do sự cạnh tranh phim ảnh cũng như hợp đồng quảng cáo. Sự cạnh tranh gắt gao trong công việc có thể là lý do chính khiến tình bạn của Đường Yên và Dương Mịch không còn giữ được như thuở ban đầu.

Phạm Băng Băng - Trương Hinh Dư

Nhờ đóng chung phim "Võ Mị Nương truyền kỳ"', cả hai nữ diễn viên trở thành chị em thân thiết. Tuy nhiên, tình bạn của họ gặp sóng gió khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Lý Thần. Bởi vì Phạm Băng Băng công khai hẹn hò với Lý Thần. Trong khi, Lý Thần từng là bạn trai cũ của Trương Hinh Dư.

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Khi tin tức hẹn hò nổ ra, Trương Hinh Dư đã úp mở về việc Phạm Băng Băng chen chân vào mối quan hệ giữa cô với Lý Thần. Hai người đẹp liên tục có những bài viết công kích, mỉa mai nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Trương Hinh Dư không được công chúng ủng hộ bởi lùm xùm quá khứ, lại bị Lý Thần tố ngược rằng cô ngoại tình với người khác khi đang hẹn hò với anh. 

Triệu Vy - Châu Tấn

Tình bạn của hai hoa đán đình đám làng giải trí Hoa ngữ bắt đầu khi hợp tác trong phim Hoạ bì (2008). Tuy nhiên, 4 năm sau, họ tiếp tục trở lại phần 2 của phim nhưng tình cảm chị em thân thiết chỉ còn là dĩ vãng.

Theo lời kể của nhân viên đoàn làm phim "Hoạ bì 2", Châu Tấn và Triệu Vy xảy ra bất hòa ở hậu trường. Cuộc tranh cãi lớn buộc nhân viên đoàn phim phải tách mỗi người ra một góc để giảm căng thẳng. Sau đó trên phim trường, nữ diễn viên Châu Tấn sử dụng triệt để diễn viên đóng thế để tránh gặp mặt Triệu Vy. 

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Nguyên nhân khiến Triệu Vy và Châu Tấn trở nên bất hoà được cho là tranh chấp về thù lao đóng "Hoạ bì 2". Dù đều là nữ chính nhưng Triệu Vy nhận được 4,5 triệu NDT (15,7 tỷ đồng), còn Châu Tấn chỉ được trả 4 triệu NDT. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận tin đồn bất hoà nhưng nhìn cách hai hoa đán tránh né nhau ở hầu hết các sự kiện, công chúng cũng ngầm hiểu tình bạn của họ đã tan vỡ.

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Gần đây, trong một chương trình thực tế, Châu Tấn đã chia sẻ những quan điểm và tiêu chuẩn về bạn diễn trong các dự án phim.

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Từ khóa:   Dương Mịch Đường Yên Phạm Băng Băng Châu Tấn sao Hoa ngữ làng sao

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