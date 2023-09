Cặp mỹ nhân Cbiz từ bạn thân 'chớp mắt' thành 'người xa lạ'

Song, bẵng đi một thời gian, công chúng không còn thấy Dương Mịch và Đường Yên xuất hiện bên nhau, không tương tác với nhau nhiều như trước. Khi Đường Yên tổ chức đám cưới vào tháng 10/2018, Dương Mịch viện lý do bận công việc mà không đến dự. Ngay sau đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng tình bạn đẹp này rạn nứt do sự cạnh tranh phim ảnh cũng như hợp đồng quảng cáo. Sự cạnh tranh gắt gao trong công việc có thể là lý do chính khiến tình bạn của Đường Yên và Dương Mịch không còn giữ được như thuở ban đầu.

Phạm Băng Băng - Trương Hinh Dư

Nhờ đóng chung phim "Võ Mị Nương truyền kỳ"', cả hai nữ diễn viên trở thành chị em thân thiết. Tuy nhiên, tình bạn của họ gặp sóng gió khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Lý Thần. Bởi vì Phạm Băng Băng công khai hẹn hò với Lý Thần. Trong khi, Lý Thần từng là bạn trai cũ của Trương Hinh Dư.