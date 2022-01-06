Bước sang độ tuổi 'tứ tuần', Phạm Băng Băng vẫn 'gây sốt' với mặt mộc khó tin, làn da trắng bật tông

Bước chân vào nghề muộn hơn thế hệ của các Đại Hoa đán như Châu Tấn, Chương Tử Di hay Lâm Tâm Như... Tuy nhiên, Phạm Băng Băng bất ngờ "vụt sáng", trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Được mệnh danh là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hoa Ngữ, người đẹp họ Phạm nhanh chóng chiếm vị thế từ mảng thời trang đến phim ảnh. Dù đã "ở ẩn" mấy năm nay nhưng sự quan tâm dành cho cô vẫn chưa khi nào giảm sút.

Mới đây, nữ diễn viên diện váy ngủ 2 dây mỏng tang, chia sẻ cách trang điểm trước khi xuống phố khiến ai nấy đều choáng ngợp trước nhan sắc vô thực này. Những lần cô nàng khoe gương mặt không son phấn, dân tình đều chỉ có thể xuýt xoa không ngớt.