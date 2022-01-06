Bước sang độ tuổi 'tứ tuần', Phạm Băng Băng vẫn 'gây sốt' với mặt mộc khó tin, làn da trắng bật tông

Sao quốc tế 06/01/2022 09:39

Sự nghiệp bị đóng băng sau lùm xùm trốn thuế nhưng nhan sắc Phạm Băng Băng vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ và trầm trồ từ mọi người

Bước chân vào nghề muộn hơn thế hệ của các Đại Hoa đán như Châu Tấn, Chương Tử Di hay Lâm Tâm Như... Tuy nhiên, Phạm Băng Băng bất ngờ "vụt sáng", trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Được mệnh danh là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hoa Ngữ, người đẹp họ Phạm nhanh chóng chiếm vị thế từ mảng thời trang đến phim ảnh. Dù đã "ở ẩn" mấy năm nay nhưng sự quan tâm dành cho cô vẫn chưa khi nào giảm sút.

Mới đây, nữ diễn viên diện váy ngủ 2 dây mỏng tang, chia sẻ cách trang điểm trước khi xuống phố khiến ai nấy đều choáng ngợp trước nhan sắc vô thực này. Những lần cô nàng khoe gương mặt không son phấn, dân tình đều chỉ có thể xuýt xoa không ngớt.

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Gương mặt không có quầng thâm, da căng mịn tràn đầy sức sống của cô nàng nhận được vô số lời ngợi khen - Ảnh: Chụp màn hình
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Làn da đẹp không tỳ vết - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp khiến hội chị em phải ghen tị - Ảnh: Internet

Gương mặt mộc mịn màng, không có nếp nhăn nào xuất hiện quanh vùng mắt và miệng. Không chỉ vậy, làn da trắng bật tông của nữ thần xứ Trung khiến hội chị em ghen tị "đỏ mắt". Người đẹp cũng tiết lộ, khi ra đường cô nàng chỉ cần 5 phút chuẩn bị, từ chăm sóc da cho tới trang điểm. Xem livestream của cô nàng, người hâm mộ không thể rời mắt trước khuôn mặt V-line đẹp chuẩn mực với chiếc cằm nhọn thanh thoát, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt là làn da trắng không tì vết.

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Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Kể từ năm 2018 tới nay, Phạm Băng Băng gần như không có hoạt động nghệ thuật nào đáng kể. Tuy vậy, cô vẫn được coi là một trong những người đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Những hoạt động của cô vẫn được truyền thông quan tâm và chú ý.

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