Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau

Tâm sự 27/10/2026 18:00

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt.

Em gặp Việt trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu quen biết nhau, em đã bị Việt thu hút bởi vẻ phong độ, lịch thiệp. Sau hôm đó, anh ấy hẹn em đi ăn uống. Chúng em bắt đầu có tình cảm rồi chính thức quen nhau. Dù chỉ biết nhau vài tháng nhưng em cứ nghĩ đã quen nhau từ trước. Em không quan trọng yêu nhau bao lâu, miễn là đúng người thì cái gì cũng đúng.

Trong thời gian yêu nhau, Việt luôn yêu thương em, có anh ấy em thấy cuộc sống thật đẹp. Gia đình Việt giàu có, cha mẹ có công ty kinh doanh riêng. Việt cùng bố điều hành công ty. Gia đình anh nói sau này khi lấy nhau thì em làm cùng chồng. Nhà anh ấy cũng khá quý mến em.

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt. Chẳng ngờ được, ngay lúc Việt trao nhẫn cưới cho em thì một giọng nói gào thét phía sau vọng tới. Em chết sững khi thấy một cô gái trẻ vác bụng bầu lồ lộ tiến về phía em. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên:

“Anh còn dám lấy vợ sao? Còn đứa trẻ trong bụng em thì anh tính sao? Anh còn nói đợi anh về xin phép gia đình cưới em? Rốt cuộc là anh muốn cưới mấy người hả?”.

Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả hội hôn im bặt, bố mẹ chồng của em cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Việt vừa run rẩy vừa gọi bảo vệ mang cô gái kia đi khỏi. Còn em bất động nghẹn lời.

Hôn lễ kết thúc, Việt bị bố mẹ tra hỏi mới thú thật. Cách đây không lâu, Việt đi công tác xa nhà mới quen cô gái kia, rồi làm người ta có bầu. Việt đúng là có nói với cô gái kia sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ. Nhưng khi gặp em thì Việt lại muốn cưới em. Anh ấy định im lặng không để em biết chuyện này. Không ngờ, cô gái kia biết chuyện thì bay vào đây để ba mặt một lời ngay ngày cưới của em.

Em thấy mình như rơi xuống địa ngục. Dù bố chồng em đã khuyên nhủ để ông gặp cô gái kia để giải quyết. Gia đình Việt sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Vì hôn lễ của em và Việt đã kết thúc, không thể thay đổi được.

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ. Giờ em chĩ thấy mình bị chồng phản bội, lừa dối. Đáng lẽ ra em đừng vội vàng kết hôn, đừng nằm mơ mà có ngày gặp ác mộng. Giờ em phải làm sao đây?

Tình cờ gặp lại bạn học cũ, tôi bàng hoàng ngã ngửa khi lột trần quá khứ của chồng và đứa con mình hết lòng yêu thương

Tình cờ gặp lại bạn học cũ, tôi bàng hoàng ngã ngửa khi lột trần quá khứ của chồng và đứa con mình hết lòng yêu thương

Những ngày đầu mang thai, tôi ốm nghén sụt cân liên tục. Đến một hôm thì tôi bị đau bụng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì tôi mới biết mình không giữ được con. Tinh thần của tôi suy sụp khi nghe bác sĩ nói tôi không thể mang thai được nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ đẻ rơi bên lề đường, chồng chạy cuống cuồng vào viện rồi cả hai quay sang nhìn nhau ngượng chín mặt

Vợ đẻ rơi bên lề đường, chồng chạy cuống cuồng vào viện rồi cả hai quay sang nhìn nhau ngượng chín mặt

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Khui quà cưới của 7 cô tình cũ gửi tặng chồng, tôi bàng hoàng gục ngã còn chồng thì tái xám mặt mày

Khui quà cưới của 7 cô tình cũ gửi tặng chồng, tôi bàng hoàng gục ngã còn chồng thì tái xám mặt mày

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đến trường đón con, tôi rụng rời khi thấy con gái cười nói thắm thiết với người đàn ông xa lạ

Đến trường đón con, tôi rụng rời khi thấy con gái cười nói thắm thiết với người đàn ông xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Con trai ngoại tình mẹ chồng im lặng, ngày tôi thu dọn đồ ra đi bà giúi gói nhỏ rồi buông câu làm tôi nghẹn ngào

Con trai ngoại tình mẹ chồng im lặng, ngày tôi thu dọn đồ ra đi bà giúi gói nhỏ rồi buông câu làm tôi nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Xe buýt va chạm với xe tải, 22 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe buýt va chạm với xe tải, 22 người tử vong, nhiều người bị thương

Video 2 giờ 45 phút trước
Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau

Bỏ tiền tỷ làm đám cưới hoành tráng, đúng lúc trao nhẫn chú rể bàng hoàng khi nghe tiếng gọi phía sau

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc tài xế ô tô cứu sống nhóm công nhân đang ngủ khỏi báo hoang

Thót tim khoảnh khắc tài xế ô tô cứu sống nhóm công nhân đang ngủ khỏi báo hoang

Video 3 giờ 45 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Triệu Lộ Tư vắng bóng 600 ngày, mở rộng kinh doanh từ thời trang đến ẩm thực

Triệu Lộ Tư vắng bóng 600 ngày, mở rộng kinh doanh từ thời trang đến ẩm thực

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Dương Mịch hóa thân thành thần Cupid, gây chú ý khi hỗ trợ tiết mục của Lâm Tuấn Kiệt

Dương Mịch hóa thân thành thần Cupid, gây chú ý khi hỗ trợ tiết mục của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 28/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 28/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 27/10/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 27/10/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY, vận đào hoa vượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY, vận đào hoa vượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang đưa vợ bầu đi sinh thì tình nhân bất ngờ phục kích ở phòng khám, cú "quay xe" của người chồng làm ai nấy rụng rời

Đang đưa vợ bầu đi sinh thì tình nhân bất ngờ phục kích ở phòng khám, cú "quay xe" của người chồng làm ai nấy rụng rời

Lần đầu ngủ lại phòng mẹ vợ, tôi lật tấm chiếu lên thì phát hiện vật lạ gây sốc

Lần đầu ngủ lại phòng mẹ vợ, tôi lật tấm chiếu lên thì phát hiện vật lạ gây sốc

Bị ép cưới con gái sếp, tôi dẫn thẳng vợ đến nhà sếp khiến cả họ ngã ngửa

Bị ép cưới con gái sếp, tôi dẫn thẳng vợ đến nhà sếp khiến cả họ ngã ngửa

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố