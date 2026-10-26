Đồng Nai: Điều tra vụ chồng sát hại vợ trong đêm rồi đến công an đầu thú

Đời sống 26/10/2026 13:39

Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ nghi phạm H.M.D. sau khi người này sát hại vợ rồi đến cơ quan chức năng đầu thú.

Theo thông tin báo Tiền Phong, đến sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát, Công an xã Hưng Thịnh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai khiến một người tử vong.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã tạm giữ H.M.D. (sinh năm 1987, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hưng Thịnh) để phục vụ công tác điều tra.

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Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều 25/10, D. đi mua đồ về thì thấy chị T. lấy xe máy rời khỏi nhà. D. khuyên vợ ở lại nhưng chị T. vẫn chạy xe đi.

Bực tức, D. vào bếp lấy một con dao rồi chạy xe máy đuổi theo vợ. Đến đầu đường, cách nhà khoảng 20m, D. vượt lên chặn xe chị T. để nói chuyện và tiếp tục yêu cầu vợ quay về nhà.

Khi chị T. không đồng ý, D. dùng dao tấn công khiến chị T. chết tại chỗ. Sau khi gây án, D. đến cơ quan công an đầu thú.

Tối cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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