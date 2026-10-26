Đu đủ bổ dưỡng thơm ngon nhưng 5 nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 26/10/2026 05:00

Đu đủ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư, bảo vệ sức khỏe mắt, và có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng... nhưng có một số đối tượng không nên ăn đu đủ chín.

Đu đủ là một loại trái cây cung cấp dồi dào vitamin A, B, C, E, và K, cùng với các khoáng chất thiết yếu như folate, magie, đồng, và canxi. Ngoài ra, đu đủ còn cung cấp chất xơ, alpha và beta-carotene, lutein và zeaxanthin, kali và lycopene, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe toàn diện.

Đu đủ bổ dưỡng thơm ngon nhưng 5 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có hương vị ngon ngọt và giá trị dinh dưỡng cao, thường được ưa chuộng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, có một số nhóm đối tượng việc ăn đu đủ có thể gây ra các vấn đề sức khỏe không mong muốn.

5 nhóm người nên hạn chế ăn đu đủ 

Người bị suy giáp: Cyanogenic glycoside trong đu đủ không chỉ ảnh hưởng đến nhịp tim mà còn có thể cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa iốt trong cơ thể và gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn ở những người bị suy giáp. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ở những người ăn quá nhiều đu đủ.

Sỏi thận: Đu đủ chứa vitamin C. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều đu đủ có thể dẫn tới dư thừa vitamin C dẫn tới hình thành sỏi thận.

 

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai không được ăn đu đủ chưa chín vì nó có thể gây co bóp tử cung do đặc tính nhuận tràng. Tốt hơn hết bạn nên tránh ăn đu đủ trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Những phụ nữ đã từng sảy thai trước đó được khuyên nên tránh ăn đu đủ hoàn toàn.

Đu đủ bổ dưỡng thơm ngon nhưng 5 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị hạ đường huyết: Những người bị hạ đường huyết hoặc lượng đường trong máu thấp nên tránh ăn đu đủ. Bởi ăn quá nhiều có thể dẫn đến các triệu chứng như run rẩy và tim đập nhanh.

 

Không ăn lúc bị tiêu chảy: Giống như tất cả các loại trái cây giàu chất xơ, đu đủ không an toàn nếu ăn quá nhiều trong giai đoạn bị tiêu chảy. Nguy hiểm hơn cả là bạn sẽ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng.

Cách phòng tránh các tác hại của đu đủ chín

Để tránh những tác hại của đu đủ chín và yên tâm thưởng thức các món ăn bổ dưỡng từ loại quả này, bạn có thể thực hiện một số biện pháp phòng tránh như:

Đu đủ bổ dưỡng thơm ngon nhưng 5 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng tiêu thụ

Để tránh việc tiêu thụ quá mức đu đủ chín, bạn hãy kiểm soát lượng tiêu thụ loại quả này trong chế độ ăn hàng ngày và không nên ăn quá nhiều một lần.

Chọn đu đủ chín tươi

Chọn lựa đu đủ chín tươi, vỏ căng bóng để ăn. Không nên sử dụng các sản phẩm chế biến chứa đu đủ chín có thêm đường hoặc chất bảo quản vì những yếu tố này gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Chú ý vấn đề vệ sinh thực phẩm

Trước khi ăn đu đủ chín luôn chú ý rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất có thể bám lại trên bề mặt vỏ.

Đu đủ bổ dưỡng thơm ngon nhưng 5 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp cùng thực phẩm khác

Nên ăn đu đủ chín như một thực phẩm tráng miệng và trước đó nên chọn ăn thực phẩm dễ tiêu hóa như rau củ, cháo,... để giảm bớt sự căng thẳng cho dạ dày.

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