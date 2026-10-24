4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 24/10/2026 11:30

Mặc dù hành tây là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình, nhiều người thường có thói quen làm chín trước khi ăn để giảm vị hăng cay. Tuy nhiên, hành tây sống nếu được chế biến và sử dụng đúng cách cũng có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Hành tây là một loại thực phẩm phổ biến trong gian bếp của mọi gia đình. Hành tây được đánh giá cao không chỉ vì tính linh hoạt trong nấu ăn mà còn vì những lợi ích sức khỏe ấn tượng của chúng. Giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật, hành tây có thể giúp điều trị nhiều loại bệnh và tăng cường sức khỏe tổng thể.

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hành tây đối với sức khỏe 

Giảm nguy cơ ung thư

Hành tây sống chứa một hợp chất gọi là organosulfur, được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và ruột kết. Các hợp chất organosulfur hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Hành tây sống có chứa một hợp chất gọi là quercetin, được chứng minh là giúp hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Quercetin cũng giúp giảm nguy cơ đông máu và tích tụ mảng bám trong động mạch, có thể dẫn đến bệnh tim.

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Hành tây sống có chứa một hợp chất gọi là allyl propyl disulfide, được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Allyl propyl disulfide hoạt động bằng cách tăng độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hành tây sống chứa vitamin C, rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C giúp thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu, chịu trách nhiệm chống nhiễm trùng và bệnh tật. Ăn hành tây sống có thể giúp giảm nguy cơ cảm lạnh, cúm và các bệnh về đường hô hấp khác.

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để thêm hành tây sống vào chế độ ăn uống?

Cắt mỏng hành tây sống và thêm vào salad rau củ hoặc salad giá đỗ để tăng thêm độ giòn và hương vị.

Hãy dùng khoanh hành tây sống trong bánh mì sandwich, bánh mì cuộn hoặc bánh mì cuốn để tăng cường dinh dưỡng.

Kết hợp hành tây sống với cà chua, ớt và các loại thảo mộc để tạo ra các loại salad hoặc nước chấm tươi ngon và thơm lừng.

Dùng hành tây thái lát với muối như một món ăn kèm trong các bữa ăn. Bạn có thể ngâm các lát hành tây sống trong nước hoặc nước cốt chanh khoảng 10-15 phút trước khi ăn để giảm độ hăng và mùi tanh.

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn hành tây

Hành tây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe nhưng cũng cần lưu ý khi sử dụng để tránh gây phản tác dụng. Dưới đây là một số điểm cần chú ý khi ăn hành tây để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Không nên ăn hành tây sống với số lượng quá nhiều vì có thể gây khó chịu dạ dày hoặc ợ hơi.

Người có bệnh dạ dày như viêm loét không nên ăn hành tây sống vì nó có thể làm tăng kích ứng niêm mạc.

Khi ăn hành tây, nên kết hợp với các thực phẩm khác để giảm mùi hăng và tăng hấp thu dưỡng chất.

Người dị ứng với hành tây hoặc các loại thực phẩm họ hành nên tránh sử dụng để ngăn phản ứng dị ứng.

Hành tây nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để giữ được chất lượng và không bị nảy mầm.

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