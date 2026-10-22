Lợi ích đối với sức khỏe khi dùng bắp luộc cho bữa sáng

Các chủng loại bắp trên thị trường hiện nay tương đối đa dạng. Nhờ quá trình lai tạo, con người có thể tạo ra nhiều giống bắp khác nhau tương ứng với yêu cầu về chất lượng và năng suất. Tuy nhiên nhìn chung, loại bắp nào cũng chứa lượng chất dinh dưỡng rất phong phú, tốt cho cơ thể.

Bắp (ngô) được nhiều người biết tới như một loại rau, thế nhưng chúng cũng là một loại ngũ cốc nguyên hạt rất giàu dinh dưỡng . Con người từ lâu đã biết sử dụng bắp để chế biến thành những món ăn ngon cũng như ứng dụng trong chăn nuôi.

Ăn bắp luộc rất tốt cho sức khỏe , thêm bắp luộc vào chế độ dinh dưỡng sẽ mang lại một số lợi ích tuyệt vời như:

Giảm lượng cholesterol

Lượng cholesterol tăng cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim,... Bắp là loại ngũ cốc có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Lượng calo trong 100g bắp chỉ vào khoảng 86 kcal. Lượng chất béo, Protein tìm thấy trong loại ngũ cốc này cũng ở mức thấp. Nhìn chung, bắp là loại thực phẩm khá phù hợp với người cần giảm cân nhưng không nên lạm dụng nhiều. Bởi loại thực phẩm này vẫn chứa đường và tinh bột, nếu dùng quá mức, bạn vẫn có thể bị tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Bắp được chứng minh là có thể làm giảm lượng cholesterol, phòng ngừa một số căn bệnh như ung thư. Cụ thể ở đây là ung thư ruột kết. Mặt khác, người ta đã tìm thấy trong bắp một lượng beta-cryptoxanthin. Hợp chất này có thể giúp cải thiện chức năng phổi, hỗ trợ phòng ngừa ung thư phổi.

Làm đẹp da

Vitamin C là một trong những thành phần quan trọng tìm thấy trong bắp. Thực tế, loại vitamin này rất cần thiết cho da, tham gia vào quá trình tổng hợp Collagen, giúp tăng độ đàn hồi của da.

Phòng ngừa tiểu đường

Bắp hay đặc biệt là bắp tím đã được chứng minh là có thể hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường, phòng ngừa biến chứng liên quan đến bệnh lý này. Theo đó, Anthocyanin có trong một số loại bắp tím sẽ giúp làm giảm khả năng hấp thụ Glucose, đồng thời tăng tiết Insulin.

Bên cạnh đó, loại sắc tố đặc biệt này còn giúp kích thích sản sinh axit béo, cùng Glucokinase. Đây là hai thành phần giúp phòng ngừa bệnh lý tiểu đường hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn bắp luộc vào buổi sáng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để bữa sáng cân đối dinh dưỡng, nên ăn bắp với lượng phù hợp, kết hợp trứng luộc, sữa không đường, sữa chua và trái cây tươi để bổ sung protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đồng thời, cần thay đổi thực phẩm giữa các ngày, tránh chỉ ăn một món và ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc để hạn chế đường, muối và chất béo bổ sung.