Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên?

Dinh dưỡng 20/10/2026 11:30

Dưa leo (dưa chuột) có thể dùng để ăn tươi, làm salad đến chế biến các món canh, món xào. Không chỉ có vị thanh mát, dễ ăn, dưa leo còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và hợp lý.

Dưa leo là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn vì giá trị dinh dưỡng với hàm lượng nước cao, ít calo và giàu vitamin.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của dưa leo

Thành phần dinh dưỡng của dưa leo rất đa dạng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưa leo chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin K, vitamin C, kali và magiê. Ngoài ra, dưa leo còn là một nguồn cung cấp chất xơ tốt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu. Đặc biệt, dưa leo có hàm lượng nước rất cao, giúp cơ thể giữ nước và duy trì độ ẩm cho da.

Ăn dưa leo thường xuyên mang lại lợi ích gì cho sức khỏe 

Bổ sung nước cho cơ thể

Dưa leo có chứa thành phần nước lên 95% - 97% kết hợp với các loại khoáng chất giúp bổ sung và giữ nước cho cơ thể trong sinh hoạt hàng ngày hoặc khi tập luyện. Nước ép dưa leo hoặc các món canh dưa leo giúp giải khát, hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng dễ khiến cơ thể bị mất nước.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Dưa leo là loại thực phẩm không chỉ chứa nhiều nước mà dồi dào các loại chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Tác dụng của dưa leo giúp giảm các triệu chứng ợ chua, đầy hơi và đau dạ dày nhờ các hoạt chất giúp trung hòa axit.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong dưa leo có chứa lượng chất xơ dạng hòa tan pectin có khả năng làm tăng nhu động của đại tràng. Từ đó giúp cơ thể hạn chế tình trạng táo bón và tập luyện thói quen đi ngoài mỗi ngày dễ dàng hơn. Khi sử dụng 2 - 3 quả dưa leo mỗi tuần còn giúp phát triển nhóm vi khuẩn có lợi cho đường ruột để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Giảm cân, làm đẹp da

Tác dụng của dưa leo trong lĩnh vực giữ dáng, làm đẹp da chắc hẳn không còn xa lạ đối với chị em phụ nữ. Với hàm lượng chất xơ cao và calo thấp đây là nguyên liệu không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng như salad, nước ép detox,...

Hàm lượng axit pantothenic (vitamin B5) có trong dưa leo hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, phục hồi làn da mụn, mờ thâm. Bổ sung vitamin B5 cho da bằng cách uống nước ép dưa leo từ 2 - 3 lần/tuần kết hợp mặt nạ có chiết xuất dưa leo hoặc sử dụng dưa leo tươi đắp lên da.

Phòng ngừa ung thư

Các thành phần beta carotene, mangan, molypden và flavonoid với khả năng ngăn ngừa quá trình tổn thương tế bào do các nhóm tế bào gốc gây ra. Ngoài ra, khi ăn dưa leo chúng ta thường thấy có vị đắng do chứa cucurbitacin, đây cũng là hoạt chất giúp làm chậm quá trình phát triển tế bào ung thư. Nhờ đó, một số nghiên cứu cho thấy tác dụng của dưa leo trong việc hỗ trợ phòng ngừa sớm các bệnh ung thư.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc răng miệng hiệu quả

Về tác dụng của dưa leo đối với răng miệng ít phổ biến hơn so với các công dụng khác của loại thực phẩm này. Các phytochemicals trong dưa leo có khả năng loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng với hiệu quả tức thời bằng cách ngậm 1 lát dưa leo trong vòng 30 - 60 giây. Đồng thời dưa leo còn hỗ trợ giảm sưng, giảm viêm khoang miệng. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng cho thấy hàm lượng vitamin K trong dưa leo còn giúp làm chắc khỏe răng.

Lưu ý khi kết hợp với các loại thực phẩm khác

Dưa leo chứa các enzym có thể phá vỡ vitamin C, vì vậy không nên ăn kèm cùng những thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, cam, chanh, quýt hay cần tây để tránh làm giảm khả năng hấp thụ. Ngoài ra, dưa leo không nên dùng chung với nấm. Sự kết hợp này không chỉ làm giảm tác dụng dinh dưỡng của dưa leo mà còn có nguy cơ tạo ra các chất không có lợi cho sức khỏe.

Mặc dù dưa leo có tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải do tiểu nhiều lần. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người cơ địa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về bài tiết.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn dưa leo thường xuyên? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng với một số đối tượng

Những người đang điều trị bệnh thận nên hạn chế ăn dưa leo vì hàm lượng kali trong loại quả này có thể gây áp lực lên thận và ảnh hưởng đến tim mạch.

Người có cơ địa dễ dị ứng với các loại cây thuộc họ bầu bí cũng cần thận trọng. Một số triệu chứng có thể xuất hiện như ngứa môi, ngứa miệng, sưng lưỡi, thậm chí khó thở nếu phản ứng dị ứng nặng.

Ngoài ra, người hay đầy bụng, khó tiêu cũng không nên ăn quá nhiều dưa leo, đặc biệt là phần ruột, nơi chứa nhiều nước và hạt dễ gây đầy hơi.

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