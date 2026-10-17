Loại rau giá rẻ, dễ trồng ăn vào lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Cây mồng tơi được trồng rộng rãi ở khắp mọi nơi để làm thực phẩm và cung cấp dược liệu chữa bệnh. Toàn cây mồng tơi đều có thể dùng dùng làm thuốc trị bệnh trong y học cổ truyền.

Rau mồng tơi có 2 loại dây trắng và tía, tuy nhiên, loại tía được đánh giá là tốt hơn. Đây là một loại thực vật thân leo, có hoa, thân mọng nước, bên ngoài vỏ màu xanh thẫm hoặc tía, trong thân chứa nhiều chất nhớt, lá mồng tơi màu xanh, dày. Hoa mọc xen ở các kẽ lá, có màu trắng hoặc tím đỏ, quả mồng tơi hình cầu, mọng nước, rễ chùm và ăn sâu vào lòng đất.

Trong rau mồng tơi có các chất như: Vitamin C, A, PP, B1, B2; Pectin; Saponin; Polysaccharide; Tinh bột; Chất đạm và béo; canxi; Sắt; Nước và Folate rất tốt cho cơ thể con người và giàu dinh dưỡng .

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Rau mồng tơi chứa một lượng lớn chất xơ, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Kết cấu nhớt của lá hoạt động như một chất bôi trơn tự nhiên cho ruột, làm dịu viêm đường tiêu hóa và giảm kích ứng.

Ngoài ra, rau mồng tơi có thể giúp kiểm soát các triệu chứng trào ngược axit và viêm dạ dày. Thường xuyên ăn rau mồng tơi giúp thúc đẩy quá trình phân giải và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả, góp phần mang lại sự thoải mái cho hệ tiêu hóa và sức khỏe trao đổi chất tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương

Loại rau lá xanh này là nguồn cung cấp dồi dào canxi, magiê và vitamin K, tất cả đều cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Canxi hỗ trợ mật độ xương, trong khi magiê đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương và điều chỉnh nồng độ canxi. Vitamin K rất cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và giúp giảm nguy cơ gãy xương.

Bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống có thể góp phần cải thiện sức khỏe xương khớp, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi và những người có nguy cơ loãng xương, giúp tăng cường khả năng vận động và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong rau mồng tơi giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, điều này rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chất xơ có trong rau bina giúp giảm cholesterol LDL, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Đặc tính chống oxy hóa của nó bảo vệ tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa đối với các mạch máu. Tác dụng tổng hợp của các chất dinh dưỡng này hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh, giảm viêm và thúc đẩy chức năng tim mạch tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Rau mồng tơi chứa lutein và zeaxanthin, các carotenoid nổi tiếng với tác dụng bảo vệ mắt. Các hợp chất này tích tụ trong võng mạc, lọc ánh sáng xanh có hại và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Sự bảo vệ này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Hàm lượng vitamin A cao cũng hỗ trợ thị lực tốt và ngăn ngừa chứng quáng gà. Bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống có thể giúp duy trì chức năng mắt tối ưu và bảo vệ chống lại các vấn đề thị lực thường gặp liên quan đến tuổi già.

Những đối tượng nên ăn rau mồng tơi

Rau mồng tơi có tác dụng gì đã được giải đáp ở phía trên. Vậy với những công dụng đó, mồng tơi phù hợp với những đối tượng nào?

Người bị táo bón: Theo quan niệm Đông y, rau mồng tơi có tính lạnh, tính hoạt, không độc; hỗ trợ tiêu hóa, tạo lợi đại tiểu trường. Điều trị thường được áp dụng cho trường hợp táo bón, khó tiêu, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ mang thai gặp vấn đề về tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cho mẹ bầu: Rau mồng tơi mang lại lợi ích cho các bà bầu và thai nhi thông qua chứa axit folic, một loại vitamin B giúp ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh bẩm sinh như tật nứt đốt sống. Sắt cũng là một thành phần quan trọng trong rau mồng tơi, có lợi cho phụ nữ mang thai bằng cách tham gia vào việc tạo tế bào mới, củng cố sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư.

Hỗ trợ đối với thừa cân và mỡ máu: Chất nhầy pectin trong rau mồng tơi có khả năng hấp thụ cholesterol có hại, hạn chế việc hấp thu này qua thành ruột. Nhờ vào tính chất này, cholesterol không bị hấp thu vào máu mà được đưa ra ngoài qua đường tiêu hóa, giúp giảm cân. Tính năng này của rau mồng tơi không chỉ làm dịu tiêu hóa, giảm nhiệt mà còn giúp kiểm soát cân nặng, ngăn chặn tình trạng thừa cân, béo phì. Do đó, rau mồng tơi đặc biệt thích hợp cho những người có vấn đề về mỡ máu, đường huyết cao và mong muốn giảm cân.