Thông tin MỚI vụ bé trai lớp 1 ngã tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 17/10/2026 11:24

Công an TP Hải Phòng đã có kết quả điều tra ban đầu về sự việc. Cụ thể, khoảng 17h chiều ngày (15/10), cháu Nguyễn Tuấn M. (7 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) tan học như thường lệ. Cháu ra khu vực sân trường, thư viện xanh để chơi cùng chị gái là học sinh lớp 2, chờ người lớn tới đón.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an TP Hải Phòng đã có kết quả điều tra ban đầu về sự việc. Cụ thể, khoảng 17h chiều ngày (15/10), cháu Nguyễn Tuấn M. (7 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) tan học như thường lệ. Cháu ra khu vực sân trường, thư viện xanh để chơi cùng chị gái là học sinh lớp 2, chờ người lớn tới đón.

Trong lúc vui chơi khu vực này, cháu bị ngã từ ghế đá. Tai nạn khiến ghế đá đè lên người, đầu của cháu bé đập xuống cạnh bậc đá của bồn hoa dẫn đến chấn thương nặng, mất máu nhiều.

 

Phát hiện sự việc, nhà trường và phụ huynh đã kịp thời đưa cháu bé đến bệnh Đa khoa An Dương cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên tuuyến trên là Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

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Hiện trường nơi cháu bé bị tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhiều nhân chứng, bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định sự việc không có dấu hiệu tội phạm, mà chỉ là một tai nạn.

 

Liên quan đến sự việc trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là mầm non và tiểu học, rà soát toàn bộ quy trình đưa đón, quản lý học sinh muộn và điều kiện an toàn tại khu vực cổng, sân trường, phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học.

Công an thành phố phải phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc phát tán hình ảnh riêng tư xâm phạm đến học sinh và gia đình.

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