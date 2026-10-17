Cô gái tử vong vì bị thanh niên nhảy lầu rơi trúng

Thế giới 17/10/2026 11:20

Một người cha đã kêu gọi truy tố một thanh niên về tội giết người tại Nhật Bản vì bị cáo buộc khiến con gái ông tử vong sau khi rơi trúng cô trong lúc tìm cách tự sát.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Tomoki Inaba, 23 tuổi, đang đi bộ về nhà cùng một người bạn tại khu Sakae, thành phố Nagoya, vào khoảng 1h ngày 19/7 thì Shinsei Taguchi nhảy từ tầng 11 của một tòa chung cư xuống.

Cô Inaba bị người đàn ông 29 tuổi rơi trúng và được xác định tử vong tại bệnh viện vài giờ sau đó do sốc mất máu.

Theo trang tin địa phương Tokyo Reporter, người có mục đích tự tử là Taguchi lại sống sót. Sau khi xuất viện vào tháng 8, thanh niên này bị bắt với cáo buộc sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Theo TBS News, các bác sĩ tâm thần đang đánh giá tình trạng của Taguchi để xác định liệu người này có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành động của mình hay không. Tuy nhiên, ông Kenji Inaba, cha của nạn nhân, yêu cầu truy tố nghi phạm về tội giết con gái mình.

Cô gái tử vong vì bị thanh niên nhảy lầu rơi trúng - Ảnh 1
Thành phố Nagoya - Ảnh: Japan Times

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Inaba cho biết đã đến gặp nghi phạm 3 lần khi người này bị tạm giam. Theo lời ông, Taguchi thừa nhận biết rằng cú nhảy của mình có thể khiến người khác thiệt mạng.

“Anh ta xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với con gái tôi. Nhưng thành thật mà nói, ai cũng có thể nói như vậy”, ông Inaba nói với đài truyền hình TV Asahi.

“Tôi hỏi anh ta rằng anh nhảy xuống mà không quan tâm bên dưới có người hay không, họ sống hay chết, đúng không? Người đó trả lời là đúng vậy. Anh ta nhảy xuống mà không quan tâm liệu mình có kéo theo người khác hay không. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận việc chuyện này bị xem như một tai nạn”.

Hiện ông Inaba thúc giục các công tố viên nâng cáo buộc lên tội giết người, dựa trên lập luận về hành vi cẩu thả có chủ ý.

Ông cho rằng việc ông Taguchi nhảy từ ban công xuống đường phố tại một khu vực đông đúc đã đặt tính mạng người khác vào nguy hiểm. Người cha cũng thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn.

Bản kiến nghị nêu rõ: “Ngay cả khi nghi phạm nhảy xuống với ý định tự sát, ông ta vẫn phải hiểu rằng nhảy từ một tòa nhà cao tầng tại khu vui chơi giải trí đông đúc có thể khiến mình rơi trúng và làm người ở bên dưới thiệt mạng. Không thể để hành vi đặt những người vô tội vào tình thế nguy hiểm như vậy bị bỏ qua mà không bị xử lý".

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