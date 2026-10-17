Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày

Sao quốc tế 17/10/2026 12:18

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Ngu Thư Hân gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về tình trạng thể lực hiện tại. Nữ diễn viên cho biết cô không còn sung sức như 5 năm trước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc với cường độ cao.

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Ngu Thư Hân gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về tình trạng thể lực hiện tại. Nữ diễn viên cho biết cô không còn sung sức như 5 năm trước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc với cường độ cao.

“Tôi cảm thấy mình không còn sung sức như 5 năm trước nữa. Trước đây, tôi cảm giác hai ngày chỉ cần ngủ một lần, còn bây giờ ngày nào cũng phải ngủ một lần”, Ngu Thư Hân hài hước chia sẻ. Cô cũng thừa nhận bản thân hiện tại đã “hơi không trụ nổi nữa rồi”.

Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày - Ảnh 1

Những lời tâm sự này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh nữ diễn viên đang bận rộn với dự án phim mới. Bộ phim tiên hiệp “Niệm tương tư” do cô đóng chính được cho là đang tiến gần đến giai đoạn đóng máy. Trong quá trình ghi hình, Ngu Thư Hân phải duy trì lịch trình dày đặc, có ngày làm việc hơn 18 tiếng, bao gồm cả thời gian trang điểm và chuẩn bị cho các cảnh quay.

Đáng chú ý, vào ngày diễn ra buổi phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên chỉ hoàn thành cảnh quay đêm vào lúc 7h30 sáng. Để kịp tiến độ của đoàn phim, sau khi thức dậy, cô chỉ có thời gian ăn một miếng bánh mì trước khi tiếp tục công việc. Kết thúc buổi giao lưu với người hâm mộ, Ngu Thư Hân lại nhanh chóng trở về đoàn phim để tham gia lịch quay xuyên đêm.

Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày - Ảnh 2

Với người vốn được biết đến bởi tính cách hoạt bát và nguồn năng lượng dồi dào như Ngu Thư Hân, việc thừa nhận không còn đủ sức duy trì cường độ làm việc như trước khiến nhiều khán giả chú ý. Trước đó, cô cũng từng tiết lộ lịch trình quá kín khiến bản thân không có đủ thời gian ăn uống.

Dù bận rộn và mệt mỏi, Ngu Thư Hân vẫn chia sẻ những lời khuyên giúp người hâm mộ giải tỏa áp lực. Cô cho rằng mỗi người nên nỗ lực hết mình trong công việc nhưng không cần đặt ra những mục tiêu quá lớn. Khi mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, điều quan trọng là biết tự an ủi và học cách chấp nhận bản thân.

Ngu Thư Hân thừa nhận xuống sức sau lịch trình làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày - Ảnh 3

Về bí quyết chăm sóc da, nữ diễn viên đề cập đến việc làm sạch sâu, hạn chế đường và chống nắng. Tuy nhiên, điều cô đặc biệt nhấn mạnh vẫn là nghỉ ngơi đầy đủ.

Những chia sẻ của Ngu Thư Hân cho thấy cô ngày càng chú trọng hơn đến sức khỏe sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Bên cạnh việc hoàn thành công việc, cân bằng lịch trình, ăn uống đầy đủ và dành thời gian phục hồi thể lực cũng là những yếu tố cần thiết đối với nghệ sĩ thường xuyên làm việc với cường độ cao.

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