Ngu Thư Hân hóa tiên nữ, khí chất gây thương nhớ trong loạt ảnh mới

Khác với những tạo hình cổ trang thường sử dụng nhiều lớp trang phục, màu sắc nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ, diện mạo lần này của Ngu Thư Hân gây ấn tượng nhờ sự tối giản. Sắc trắng chủ đạo giúp gương mặt nữ diễn viên trở nên sáng hơn, đồng thời tạo cảm giác mềm mại, thoát tục. Mái tóc dài được giữ tương đối tự nhiên, điểm xuyết bằng những chi tiết ngọc trai vừa đủ để tăng nét nữ tính mà không khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Trong những khoảnh khắc hậu trường , Ngu Thư Hân xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng, nổi bật với bộ váy trắng, mái tóc dài cùng phụ kiện ngọc trai. Tổng thể tạo hình mang đến vẻ thanh nhã, trong trẻo, khiến cô được nhiều khán giả ví von như “tiên nữ giáng trần”.

Qua những hình ảnh được hé lộ, Ngu Thư Hân thể hiện nhiều sắc thái biểu cảm. Khi nở nụ cười nhẹ, cô toát lên vẻ dịu dàng, trong khi ở những khoảnh khắc khác, thần thái lại trở nên linh động và tươi sáng. Sự thay đổi trong biểu cảm giúp tạo hình đơn sắc không bị nhàm chán, đồng thời làm nổi bật nét riêng của nữ diễn viên.

Bộ váy trắng cũng góp phần tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Ngu Thư Hân. Thiết kế không quá cầu kỳ, kết hợp cùng chất liệu và gam màu sáng tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Phụ kiện ngọc trai trên tóc trở thành điểm nhấn vừa phải, giúp hoàn thiện hình ảnh nữ tính và phù hợp với không khí cổ trang mà Trường Sinh Cốt hướng tới.

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Phần lớn ý kiến tập trung vào nhan sắc, khí chất dịu dàng và sự phù hợp của Ngu Thư Hân với phong cách tạo hình mới. Những cách ví von như “thần nữ”, “tiên nữ” cũng xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, tạo hình váy trắng và phụ kiện ngọc trai mang đến cho Ngu Thư Hân hình ảnh khác với vẻ trẻ trung, đáng yêu vốn quen thuộc. Nếu những vai diễn trước thường phát huy nét tinh nghịch và ngọt ngào của nữ diễn viên, diện mạo mới lại nhấn mạnh sự thanh thoát, trưởng thành hơn.

Dù Trường Sinh Cốt vẫn đang trong quá trình ghi hình, những hình ảnh hậu trường đã phần nào tạo hiệu ứng tích cực cho dự án. Tạo hình mới của Ngu Thư Hân không chỉ duy trì sự quan tâm dành cho bộ phim mà còn khiến khán giả thêm kỳ vọng vào màn thể hiện của cô trong tác phẩm cổ trang này.