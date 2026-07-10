Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận

Sao quốc tế 10/07/2026 15:26

Một phân cảnh trong bộ phim "Xán như phồn tinh" do Ngu Thư Hân đóng chính đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tâm điểm của tranh cãi là một câu thoại ngắn của nhân vật giáo viên do nữ diễn viên thể hiện.

Trong cảnh học sinh đang tập luyện bóng đá, nhân vật của Ngu Thư Hân đã cổ vũ cả đội bằng câu gọi: "Các bé yêu, cố lên!". Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, lời thoại này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nhiều người cho rằng cách xưng hô "bé yêu" không phù hợp với bối cảnh trường học, nhất là khi đối tượng là học sinh trung học, bao gồm cả nam sinh. Theo họ, việc một giáo viên gọi học sinh ở lứa tuổi cấp hai, cấp ba bằng cách xưng hô này tạo cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên và không phản ánh đúng môi trường giáo dục.

Một số cư dân mạng còn đặt câu hỏi nếu giáo viên ngoài đời sử dụng cách gọi tương tự trong lớp học hoặc trong quá trình đánh giá chuyên môn thì liệu có được chấp nhận hay không. Theo nhóm ý kiến này, lời thoại mang màu sắc ngôn tình, phù hợp với tiểu thuyết hơn là một bộ phim lấy bối cảnh học đường.

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận - Ảnh 1

Không chỉ câu thoại, nhiều chi tiết khác trong phim cũng bị cho là thiếu tính thực tế. Khán giả chỉ ra cảnh nhân vật giáo viên vô tư ăn vặt, uống trà sữa trước mặt học sinh đang luyện tập, thậm chí còn cho rằng mình có thể làm vậy vì là giáo viên. Những tình huống này khiến một bộ phận người xem nhận xét hình tượng nhà giáo trong phim được xây dựng chưa thật sự chuẩn mực.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng trách nhiệm chủ yếu thuộc về khâu biên kịch thay vì diễn viên. Theo họ, nhiều chi tiết có thể phù hợp trong nguyên tác hoặc tiểu thuyết, nhưng khi chuyển thể thành phim cần được điều chỉnh để gần gũi với thực tế và tránh gây tranh cãi không cần thiết.

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả nhận định phản ứng của dư luận đang bị đẩy đi quá xa. Họ cho rằng cách gọi "bé yêu" chỉ là lựa chọn ngôn ngữ của nhân vật nhằm thể hiện sự thân thiện và động viên học sinh, không nên mặc nhiên xem đó là chuẩn mực ứng xử ngoài đời.

Dù vậy, cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bài viết tiếp tục phân tích mức độ hợp lý của lời thoại cũng như cách "Xán như phồn tinh" xây dựng hình tượng giáo viên, biến đây thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất của bộ phim trong những ngày gần đây.

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