Gần đây, cộng đồng fan Hầu Minh Hạo xôn xao trước tin đồn nam diễn viên sẽ tham gia dự án cổ trang mới Niệm Tương Tư do Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính. Theo nguồn tin lan truyền trên mạng, Hầu Minh Hạo có thể chỉ đảm nhận vị trí nam chính thứ hai, tức nhị phiên.

Thông tin về dự án phim cổ trang Niệm Tương Tư với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn người hâm mộ. Hầu Minh Hạo, vốn vừa xây dựng vị thế tiểu sinh thế hệ 95+ nổi bật nhờ thành công của Hộ Tâm và Nhập Thanh Vân, đang trên đà tiến vào hàng ngũ diễn viên tuyến đầu. Vì vậy, tin anh có thể đóng vai nhị phiên, thay vì giữ vị trí nam chính, khiến nhiều fan cảm thấy hụt hẫng và bày tỏ lo lắng về định hướng sự nghiệp của nam diễn viên.

Trước đó, Hầu Minh Hạo từng bỏ lỡ cơ hội giữ vị trí nhất phiên trong dự án Công Ngọc do tranh cãi xoay quanh nữ chính. Việc có thể chấp nhận một vai thứ hạng thấp hơn trong Niệm Tương Tư khiến một số người đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chiến lược quản lý của công ty. Nhiều ý kiến chỉ trích cách vận hành của ê-kíp, cho rằng tài nguyên của Hầu Minh Hạo chưa được khai thác triệt để và việc anh bị “đóng khung” trong dòng phim cổ trang lâu dài có thể ảnh hưởng đến đà phát triển. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành nhấn mạnh rằng cách nhìn nhận thứ hạng vai diễn đang bị cảm xúc fan chi phối. Niệm Tương Tư được cho là dự án “định nữ chọn nam”, với Ngu Thư Hân giữ vai trò trung tâm và ký hợp đồng trước, nên ưu tiên vị trí của nữ diễn viên là điều hợp lý. Thậm chí, việc Hầu Minh Hạo tham gia cùng nữ diễn viên đang có độ phủ sóng cao cũng có thể giúp dự án tiếp cận khán giả rộng rãi hơn.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, đoàn phim vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, trong khi lịch trình tháng 6 của Hầu Minh Hạo chủ yếu xoay quanh các hoạt động cá nhân. Vì vậy, câu chuyện anh “nhị phiên” vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Tranh cãi lần này phần nào phản ánh sự khác biệt giữa kỳ vọng của fan và cách vận hành thực tế của ngành giải trí. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì quá tập trung vào thứ hạng, giá trị cuối cùng của diễn viên vẫn nằm ở chất lượng vai diễn và sức nặng nhân vật trên màn ảnh. Nếu muốn, tôi có thể viết thêm phiên bản 500–600 chữ với nhấn mạnh góc nhìn fan vs chuyên gia, kèm bình luận về triển vọng sự nghiệp của Hầu Minh Hạo, để bài dài hơn và sâu sắc hơn. Bạn có muốn tôi làm không?

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế Mới đây, tin đồn Ngu Thư Hân tự bỏ tiền túi để tham gia sự kiện Gold Gala diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tháng 5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-hut-cua-ngu-thu-han-lan-at-ban-dien-hau-minh-hao-761482.html