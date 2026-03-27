Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 27/03/2026 12:30

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là hai đối thủ “không đội trời chung” trong giới giải trí Hoa ngữ. Khi phải tạm dừng hoạt động vì mắc bệnh, Triệu Lộ Tư thường lên mạng xã hội bày tỏ cảm xúc tiêu cực. Sau khi trở lại, cô kiện nhiều tài khoản tung tin xấu, trong đó có fan của Ngu Thư Hân, đồng thời ẩn ý bị đối thủ chèn ép.

Gần đây, Triệu Lộ Tư đổi ảnh đại diện với dòng chữ “Đừng giả vờ nữa”, làm dấy lên tranh cãi. Truyền thông cho rằng nguyên nhân là cô lép vế trước Ngu Thư Hân trong một sự kiện của nền tảng Tiểu Hồng Thư, khi danh hiệu “nữ hoàng phim bạo 2025” không thuộc về cô như người hâm mộ kỳ vọng.

Truyền thông Trung Quốc nhận định Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân. Trước đó, nền tảng Tiểu Hồng Thư quảng bá đêm gala với danh xưng “nữ hoàng phim bạo 2025” cùng chi tiết gợi nhắc nhân vật trong phim "Hãy để tôi tỏa sáng", khiến công chúng tin rằng Triệu Lộ Tư sẽ góp mặt.

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân - Ảnh 1

Tuy nhiên, khi danh sách chính thức công bố, cô không được mời, thay vào đó Ngu Thư Hân xuất hiện với vai trò người kể chuyện.

Diễn biến này được cho là ảnh hưởng đến hình ảnh của Triệu Lộ Tư, nhất là khi cô là nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn và từng đóng góp đáng kể vào lưu lượng truy cập của nền tảng.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là 2 nữ diễn viên sinh sau năm 1995 nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ, thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh và cạnh tranh quyết liệt.

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân - Ảnh 2

Cộng đồng người hâm mộ của hai bên nhiều lần tranh cãi trên mạng xã hội, trong khi cả hai cũng không ít lần vướng nghi vấn ẩn ý nhắm đến đối phương, khiến mối quan hệ bị cho là khá căng thẳng.

Ngu Thư Hân từng chiếm ưu thế trong năm 2024 khi phim "Vĩnh dạ tinh hà" lên sóng cùng thời điểm với "Rèm ngọc châu sa" do Triệu Lộ Tư đóng chính, nhưng đạt thành tích nổi bật hơn rõ rệt.

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