Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Sao quốc tế 18/03/2026 14:19

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn không chỉ nhờ diễn xuất tự nhiên mà còn bởi nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang ngày càng thăng hạng. Sở hữu sức hút lớn với giới trẻ, nữ diễn viên liên tục tạo nên những "cơn sốt" mỗi lần xuất hiện, từ các phiên livestream đạt lượng người xem khủng, doanh thu ấn tượng cho đến những món đồ cô diện nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Với độ phủ sóng mạnh mẽ, không khó hiểu khi Triệu Lộ Tư luôn là cái tên được các nhãn hàng thời trang săn đón. Cô có "bảng thành tích" đại ngôn đáng ngưỡng mộ, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu từ nội địa đến quốc tế. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, nữ diễn viên đã liên tiếp được công bố là đại diện của hàng loạt thương hiệu như Freemore, Xianyu, Pechoin…

Mới đây nhất, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi giữ chuỗi "mở khóa đại ngôn" - trở thành đại diện thương hiệu toàn cầu của Pelliot, đủ để thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nàng tiểu hoa 9x trong giới giải trí Hoa ngữ.

 

Pelliot là thương hiệu đồ thể thao và dã ngoại nổi tiếng của Trung Quốc, thành lập từ năm 2012, chuyên về trang phục, giày dép và các sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời như leo núi, trekking hay cắm trại. Trong đó, các dòng áo khoác được xem là thế mạnh, giúp thương hiệu ghi dấu ấn với người tiêu dùng.

Ngay sau khi Triệu Lộ Tư được công bố là đại diện thương hiệu toàn cầu, loạt hình ảnh quảng bá của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hôm mộ. Những thiết kế cô diện lập tức trở thành tâm điểm, cho thấy “hiệu ứng Triệu Lộ Tư” chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, hai mẫu áo khoác có giá 2,5-3 triệu đồng đã nhanh chóng hết sạch size trên sàn Tmall. Với sức hút này, nhiều người dự đoán các sản phẩm khác của Pelliot cũng sẽ sớm rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Sự phát triển thần tốc của các đồng nghiệp cùng lứa ảnh hưởng lớn tới Triệu Lộ Tư. Họ không chỉ phân chia các tài nguyên phim ảnh, lượng khán giả, hợp đồng quảng cáo mà còn khiến công chúng dần quên cái tên Triệu Lộ Tư.

