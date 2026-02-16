Triệu Lộ Tư mặc tạp dề, để mặt mộc bán bánh trứng ở chợ đêm

Sao quốc tế 16/02/2026 14:30

Tại chợ đêm làng Bô Hới, vịnh Diêm Long (Tam Á), Trung Quốc, một quầy bánh trứng nhỏ bất ngờ trở thành điểm nóng khi người đứng bán được nhận ra là Triệu Lộ Tư. Nữ diễn viên đội mũ xanh, mặc tạp dề hoa, để mặt mộc, đứng cạnh bếp than làm bánh giữa dòng người qua lại.

Khi một vị khách cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay rồi sững lại vì nhận ra gương mặt quen thuộc, cô chỉ mỉm cười xác nhận và còn tặng thêm một xiên táo gai ngào đường như lời cảm ơn. Trang Sohu đưa tin trong 3 giờ, quầy bán được 87 chiếc bánh, thu về 609 nhân dân tệ tiền mặt, chiếc tạp dề dính bột và đường cho thấy Triệu Lộ Tư thực sự tham gia vào từng công đoạn bán hàng.

 

Bên bếp than kêu xèo xèo, nữ diễn viên Vụng trộm không thể giấu thao tác khá thuần thục. Cô múc bột, xoay cổ tay tạo lớp mép bánh mỏng giòn, rắc lạc rang giã nhỏ và củ cải muối cay lên trên. Khi có người nhắc trán dính bột, cô lau mồ hôi bằng tay áo, tiếp tục làm việc giữa dòng người ngày càng đông.

Triệu Lộ Tư mặc tạp dề, để mặt mộc bán bánh trứng ở chợ đêm - Ảnh 1

Một chi tiết nhỏ khiến nhiều người chú ý là cách cô tự điều chỉnh bảng giá 7 nhân dân tệ sang vị trí dễ nhìn hơn khi khách bắt đầu tụ tập, giống phản xạ quen thuộc của người bán hàng thâm niên.

Ban đầu, quản lý chợ đêm chỉ nghĩ có người bán mới, cho đến khi nhận ra phía sau quầy có người bạn của cô cầm máy quay nhỏ ghi lại hình ảnh. Không thấy vệ sĩ hay trợ lý xuất hiện, Triệu Lộ Tư sau khi dọn dẹp còn ngồi xổm trên vỉa hè cùng bạn chia nhau những chiếc bánh nguội. Hình ảnh này càng khiến câu chuyện lan nhanh trên mạng xã hội.

Thực tế, ý định bán hàng từng được cô nhắc đến trước đó. Trong một buổi phát trực tiếp hồi tháng 8/2025, khi đang đánh trứng, Triệu Lộ Tư nói rằng nếu không làm nghệ sĩ, cô có thể mở quầy bán đồ ăn. Câu nói từng được xem là bông đùa, nhưng những hình ảnh ở chợ đêm khiến nhiều người nhớ lại phát biểu này. Thời sinh viên, cô cũng từng thuê quầy trong khu ẩm thực trường để bán hoành thánh quê nhà, đến mức được bạn bè đặt biệt danh liên quan đến món ăn này.

Triệu Lộ Tư mặc tạp dề, để mặt mộc bán bánh trứng ở chợ đêm - Ảnh 2

Sau giai đoạn vướng tranh chấp hợp đồng và vấn đề sức khỏe năm 2025, việc Triệu Lộ Tư xuất hiện trong một không gian lao động giản dị càng gây chú ý. Một số ý kiến cho rằng hoạt động tay chân, nhịp điệu công việc ngắn và phản hồi tức thì từ khách có thể mang lại cảm giác tích cực cho người đang hồi phục tinh thần. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cách bày trí quầy, việc mã QR cá nhân được đưa ra khi nhận thanh toán hay sự xuất hiện của máy quay cho thấy yếu tố dàn dựng.

Dù vậy, hiệu ứng thực tế là không thể phủ nhận. Người bán bánh thảo dược bên cạnh quầy của Triệu Lộ Tư cho biết lượng khách đêm đó tăng khoảng 30% so với cuối tuần thông thường. Nhiều người mua bánh chỉ để có thêm vài phút trò chuyện với tiểu hoa nổi tiếng Cbiz.

"Có một cô gái trẻ mua đến sáu cái bánh trứng chỉ để trò chuyện thêm một chút với cô ấy", chủ quán bán thảo dược kể lại.

Sự đông đúc buộc quản lý khu vực phải yêu cầu quầy hàng dự kiến mở suốt đêm đóng cửa sớm lúc 1h sáng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu, lợi nhuận ước tính chỉ khoảng vài trăm nhân dân tệ, con số nhỏ bé so với thu nhập của một ngôi sao, nhưng lại thu hút lượng quan tâm lớn từ truyền thông.

Năm 2025 vừa qua có thể xem là hành trình "lội ngược dòng" đầy ấn tượng của Triệu Lộ Tư. Với bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng", cô được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình Trung Quốc đại lục xuất sắc, đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ sau quãng thời gian nhiều sóng gió.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

