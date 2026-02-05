Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Đặc biệt, điều gây kinh ngạc là chiếc váy cúp ngực đen quyến rũ do nữ diễn viên diện là một thiết kế haute couture (may đo cao cấp) của Ronald van der Kemp, vừa được trình làng trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Paris trước đó 3 ngày.

Gần đây, việc Triệu Lộ Tư tham dự một sự kiện của thương hiệu trang sức xa xỉ Bvlgari ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý.

Không chỉ vậy, với tư cách đại sứ thương hiệu Bvlgari, Triệu Lộ Tư cũng nhận được sự ưu ái rõ ràng. Tại sự kiện hôm đó, chỉ có một mình nữ diễn viên xuất hiện với tư cách đại sứ. CEO khu vực Trung Quốc của Bvlgari còn đặc biệt bay tới, cả buổi tối chỉ xoay quanh mỹ nhân sinh năm 1998.

Theo QQ, 3 năm trước, cái tên Triệu Lộ Tư còn thường xuyên gắn liền với “danh sách đen thảm đỏ”. Khi đó, nét “trẻ con” trên gương mặt cô vẫn chưa tan, ekip lại thích nhồi nhét đủ loại chi tiết phức tạp trong trang phục: tay bồng, chân váy xòe to, ren chồng ren. Dẫn đến diện mạo của cô thường xuyên bị chê là nặng nề, không hợp tuổi.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2024, tại sự kiện thường niên của Tencent Video, Triệu Lộ Tư diện một chiếc váy tua rua màu vàng, tóc búi chỉnh tề. Diện mạo này giúp cô lập tức leo lên top đầu xu hướng trên Weibo với từ khóa “Triệu Lộ Tư - khí chất sang trọng”. Các blogger thời trang bắt đầu miêu tả Triệu Lộ Tư là người có “phong cách ngọt ngào - sang trọng”.

Năm 2025, những lần xuất hiện trên thảm đỏ của Triệu Lộ Tư bước vào giai đoạn ổn định. Khán giả cho rằng, không chỉ biết chọn trang phục phù hợp, tiết chế, mà khí chất của cô cũng ngày càng tự tin, điềm tĩnh. Blogger thời trang thì phân tích, đây là dấu hiệu của việc tìm ra “phong cách cá nhân”.

Sự thăng cấp tài nguyên thời trang chưa bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Nửa cuối 2025, bộ phim truyền hình do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ bùng nổ. Tổng lượt xem toàn nền tảng chạm mốc 180 tỉ, vững vàng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng.