Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Sao quốc tế 05/02/2026 16:07

Gần đây, việc Triệu Lộ Tư tham dự một sự kiện của thương hiệu trang sức xa xỉ Bvlgari ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý.

Đặc biệt, điều gây kinh ngạc là chiếc váy cúp ngực đen quyến rũ do nữ diễn viên diện là một thiết kế haute couture (may đo cao cấp) của Ronald van der Kemp, vừa được trình làng trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Paris trước đó 3 ngày.

Truyền thông ví von đây là đãi ngộ “độc nhất vô nhị” dành cho Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 1Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 2Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 3

Không chỉ vậy, với tư cách đại sứ thương hiệu Bvlgari, Triệu Lộ Tư cũng nhận được sự ưu ái rõ ràng. Tại sự kiện hôm đó, chỉ có một mình nữ diễn viên xuất hiện với tư cách đại sứ. CEO khu vực Trung Quốc của Bvlgari còn đặc biệt bay tới, cả buổi tối chỉ xoay quanh mỹ nhân sinh năm 1998.

Theo QQ, 3 năm trước, cái tên Triệu Lộ Tư còn thường xuyên gắn liền với “danh sách đen thảm đỏ”. Khi đó, nét “trẻ con” trên gương mặt cô vẫn chưa tan, ekip lại thích nhồi nhét đủ loại chi tiết phức tạp trong trang phục: tay bồng, chân váy xòe to, ren chồng ren. Dẫn đến diện mạo của cô thường xuyên bị chê là nặng nề, không hợp tuổi.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2024, tại sự kiện thường niên của Tencent Video, Triệu Lộ Tư diện một chiếc váy tua rua màu vàng, tóc búi chỉnh tề. Diện mạo này giúp cô lập tức leo lên top đầu xu hướng trên Weibo với từ khóa “Triệu Lộ Tư - khí chất sang trọng”. Các blogger thời trang bắt đầu miêu tả Triệu Lộ Tư là người có “phong cách ngọt ngào - sang trọng”.

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 4Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 5Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện - Ảnh 6

Năm 2025, những lần xuất hiện trên thảm đỏ của Triệu Lộ Tư bước vào giai đoạn ổn định. Khán giả cho rằng, không chỉ biết chọn trang phục phù hợp, tiết chế, mà khí chất của cô cũng ngày càng tự tin, điềm tĩnh. Blogger thời trang thì phân tích, đây là dấu hiệu của việc tìm ra “phong cách cá nhân”.

Sự thăng cấp tài nguyên thời trang chưa bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Nửa cuối 2025, bộ phim truyền hình do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ bùng nổ. Tổng lượt xem toàn nền tảng chạm mốc 180 tỉ, vững vàng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng.

Giữa đêm khuya, studio của Triệu Lộ Tư bất ngờ phát đi thông báo khẩn, xác nhận nữ diễn viên bị theo dõi, quay chụp trái phép trong lịch trình riêng tư. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và làm dấy lên lo ngại về an toàn cá nhân của nghệ sĩ.

