Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Những ngày vừa qua, bộ phim 'Cây sinh mệnh' do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính lên sóng 3 ngày nhưng nhanh chóng hụt hơi, rating liên tục giảm.

Phim "Cây sinh mệnh" do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính phát trên CCTV8 song rating các tập đều dưới 2%, độ hot trên iQiYi không đạt 9.000 điểm, thua kém tác phẩm trước đó của Triệu Lệ Dĩnh và mặt bằng chung của khung giờ.

Bên cạnh thành tích kém khả quan, diễn xuất của Dương Tử cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong vai nữ cảnh sát Bạch Cúc truy quét các nhóm săn trộm trên cao nguyên Tây Tạng, cô bị chê thiếu phong thái của một chiến sĩ thực thụ.

Thể hình mảnh khảnh, động tác hành động từ đánh nhau, truy đuổi đến bắn súng đều bị đánh giá là yếu, thiếu lực và chưa thuyết phục.

Ở những phân đoạn cao trào, Dương Tử bộc lộ hạn chế trong việc kiểm soát biểu cảm khi gương mặt thường xuyên gồng cứng, cảm xúc dồn vào việc hét lớn. Cách xử lý lời thoại cũng bị phàn nàn vì thiếu rõ ràng.

Màn thể hiện gây thất vọng này khiến hình ảnh của Dương Tử bị ảnh hưởng, thậm chí có ý kiến cho rằng diễn xuất của cô lâu nay được đánh giá quá cao và vẫn chưa thoát khỏi lối diễn quen thuộc.

Từ giai đoạn 2025 - 2026, khi Dương Tử bước qua tuổi 30, hình ảnh của cô trên màn ảnh bắt đầu gây nhiều tranh luận. So với thời "Hương mật tựa khói sương", ngoại hình của nữ diễn viên được nhận xét là thay đổi rõ rệt, gương mặt kém linh hoạt và thiếu nét mềm mại, trẻ trung như trước.

Sự khác biệt này càng lộ rõ trong các dự án cổ trang gần đây, đặc biệt là "Quốc sắc phương hoa". Giống như các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Dương Tử không còn đóng phim thần tượng mà chuyển hướng sang chính kịch nhưng không đạt được thành công như mong đợi.

