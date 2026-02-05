Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 05/02/2026 14:21

Những ngày vừa qua, bộ phim 'Cây sinh mệnh' do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính lên sóng 3 ngày nhưng nhanh chóng hụt hơi, rating liên tục giảm.

Phim "Cây sinh mệnh" do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính phát trên CCTV8 song rating các tập đều dưới 2%, độ hot trên iQiYi không đạt 9.000 điểm, thua kém tác phẩm trước đó của Triệu Lệ Dĩnh và mặt bằng chung của khung giờ.

Bên cạnh thành tích kém khả quan, diễn xuất của Dương Tử cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong vai nữ cảnh sát Bạch Cúc truy quét các nhóm săn trộm trên cao nguyên Tây Tạng, cô bị chê thiếu phong thái của một chiến sĩ thực thụ.

Thể hình mảnh khảnh, động tác hành động từ đánh nhau, truy đuổi đến bắn súng đều bị đánh giá là yếu, thiếu lực và chưa thuyết phục.

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng - Ảnh 1

Ở những phân đoạn cao trào, Dương Tử bộc lộ hạn chế trong việc kiểm soát biểu cảm khi gương mặt thường xuyên gồng cứng, cảm xúc dồn vào việc hét lớn. Cách xử lý lời thoại cũng bị phàn nàn vì thiếu rõ ràng.

Màn thể hiện gây thất vọng này khiến hình ảnh của Dương Tử bị ảnh hưởng, thậm chí có ý kiến cho rằng diễn xuất của cô lâu nay được đánh giá quá cao và vẫn chưa thoát khỏi lối diễn quen thuộc.

Từ giai đoạn 2025 - 2026, khi Dương Tử bước qua tuổi 30, hình ảnh của cô trên màn ảnh bắt đầu gây nhiều tranh luận. So với thời "Hương mật tựa khói sương", ngoại hình của nữ diễn viên được nhận xét là thay đổi rõ rệt, gương mặt kém linh hoạt và thiếu nét mềm mại, trẻ trung như trước.

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng - Ảnh 2

Sự khác biệt này càng lộ rõ trong các dự án cổ trang gần đây, đặc biệt là "Quốc sắc phương hoa". Giống như các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Dương Tử không còn đóng phim thần tượng mà chuyển hướng sang chính kịch nhưng không đạt được thành công như mong đợi.

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Ngày 23/12, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” chính thức khai máy. Poster đơn nhân vật Đổng Trúc Quân do Dương Tử thủ vai lập tức bùng nổ mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi