Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM

Đời sống 05/02/2026 10:05

Phát hiện cháy, người dân hô hoán dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát vào bên trong thì thấy thi thể chị L. và con gái trong nhà vệ sinh, bé trai được tìm thấy trong phòng ngủ.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, đến sáng 5-2, toàn bộ con hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị PTML (44 tuổi), con gái NPMNh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai nhỏ NPMNg (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L và con gái được cho là tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nhiều người dân sống tại hẻm 17 đường Tô Ký vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút lửa bùng phát. Bà H, một hàng xóm sống sát căn nhà gặp nạn, bàng hoàng: "Lúc đó hơn 12 giờ đêm, tôi đang say ngủ thì nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên dồn dập. Ngay sau đó là tiếng hô hoán, kêu cứu vang động cả con hẻm nhỏ. Tôi chạy ra thì thấy khói đen đã bao trùm nhà chị L".

Theo bà H, lúc này các thanh niên trong xóm đã huy động bình chữa cháy mini, xô chậu tạt nước nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Do căn nhà là dạng nhà cấp 4 nhỏ hẹp, cửa rào và cửa chính đều khóa chặt nên người dân không thể tiếp cận bên trong. "Mọi người đập cửa, la lớn gọi tên ba mẹ con nhưng không hề nghe tiếng trả lời từ bên trong căn nhà đang đóng kín" – bà H xót xa kể lại.

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 2
Đám cháy khiến mái tôn căn nhà đổ sập. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Anh T, một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy và trực tiếp tham gia dập lửa, cho biết thời điểm đó không gian vô cùng hỗn loạn. Anh cùng một số người khác kéo vòi nước, leo mái nhà, dùng bình cứu hỏa mini để tiếp cận nhưng sức nóng quá lớn.

Anh Toàn nhớ lại: "Do không gian chật hẹp, khói lửa bên trong bốc ra dữ dội, lọt ra cả ngoài mái tôn và tạo sức nóng ghê gớm nên tiếp cận rất khó. Bên trong căn nhà có nhiều tiếng nổ vang lên như nổ điện. Lửa dường như xuất phát từ khu vực sảnh, nơi chị L để hàng hóa, đồ đạc".

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 3
Thi thể của ba nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cũng theo các nhân chứng, căn nhà nơi xảy ra sự việc có diện tích khá khiêm tốn, bề ngang khoảng ba đến bốn mét, dài chưa đến 10 mét. Bên trong được chia làm hai phần: Một phần gồm nhà vệ sinh, bếp, phòng ngủ, phòng khách và một phần hiên nhà để xe máy, có gác lửng. Điều đáng nói, giữa các phần này đều có cửa ngăn cách và lớp cửa chính bằng gỗ, bên ngoài là cửa sắt nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Một hàng xóm nhận định: "Nhà này có hai lớp cửa, giữa là sân để xe máy. Lửa bùng phát từ khu vực sau lớp cửa gỗ, nơi có phòng khách chứa đồ chứ không phải cháy từ khu vực để xe. Chính cấu trúc hai lớp cửa đóng kín đã khiến khói độc tích tụ nhanh chóng, chặn đứng đường thoát thân của các nạn nhân".

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 4
Căn nhà diện tích khoảng 4x8m. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt để khống chế ngọn lửa, nhưng khi vào bên trong, ba mẹ con chị L đều đã tử vong.

Đứng lặng lẽ phía ngoài hàng rào phong tỏa, nhiều người hàng xóm không khỏi đau lòng nhắc về gia đình chị L. Gia đình chị đã sinh sống tại đây hơn 10 năm, làm nghề bỏ mối trà và cà phê cho các đại lý. Trong mắt hàng xóm, đây là một gia đình hiền lành, các con đều ngoan ngoãn.

Ghi nhận tại hiện trường sáng 5-2, con hẻm dẫn vào căn nhà cháy rất nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Một số đoạn chỉ rộng khoảng một mét, lại có nhiều khúc cua khuỷu tay. Thậm chí, một số hộ dân còn để thùng rác hoặc xây bậc tam cấp lấn ra hẻm.

Đến khoảng 5 giờ sáng, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y.

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 5
Những người hàng xóm không giấu nổi bàng hoàng khi hay tin 3 mẹ con tử vong trong đám cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để nghiệm nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như các yếu tố liên quan đến an toàn PCCC của căn nhà.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đau lòng về hiểm họa cháy nổ trong các khu dân cư có hẻm nhỏ và nhà cửa bị vây kín bởi các lớp cửa sắt kiên cố.

Như trước đó báo Dân Việt đưa tin, khoảng hơn 1h sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ căn nhà rộng khoảng 50m2 nằm sâu trong hẻm đường Tô Ký. Phát hiện khói lửa và tiếng hô hoán, nhiều hàng xóm đã tức tốc huy động bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng bất thành do cửa khóa trong và lửa lan quá nhanh.

Căn nhà gặp nạn nằm trong con hẻm nhỏ và cách cầu Chợ Cầu khoảng 50m. Địa hình hẻm sâu, chật hẹp đã gây ra rất nhiều trở ngại cho xe chữa cháy chuyên dụng và chiến sĩ cứu hỏa trong việc tiếp cận nơi cháy.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

