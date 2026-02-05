Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Đời sống 05/02/2026 10:28

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, khiến ba mẹ con tử vong thương tâm khiến hàng xóm cảm thấy xót xa.

 

Theo thông tin báo Dân Viết, sáng 5/2, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: P.T.M.L, người mẹ (SN 1982) cùng hai con là N.P.M.N (SN 2012) và N.P.M.NG (SN 2020).

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ căn nhà rộng khoảng 50m2 nằm sâu trong hẻm. Anh Đào Anh Sơn, một nhân chứng sống sát vách, cho biết trước đó có nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực cửa chính bên trong căn nhà.

Theo thông tin báo Thanh Niên, một số nhân chứng cho biết, lúc mới phát hiện hỏa hoạn, họ đã đập cửa, la lớn gọi người bên trong nhưng không nghe tiếng trả lời. Vì căn nhà đóng kín cửa và có kết cấu nhà cấp 4 nhỏ hẹp, khói đen tỏa ra mù mịt khiến công tác ứng cứu tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt mới khống chế được ngọn lửa.

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Cũng theo người dân, gia đình nạn nhân đã sinh sống tại đây cả chục năm, làm nghề bỏ mối trà và cà phê cho các đại lý. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chồng chị L. đang đi công tác.

Căn nhà gặp nạn nằm cách cầu Chợ Cầu khoảng 50m. Địa hình hẻm sâu và chật hẹp đã gây trở ngại lớn cho xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng cứu hỏa trong việc tiếp cận hiện trường. Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đám cháy và tiếp quản hiện trường.

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 3
Các xe đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đến hơn 7h15 sáng nay, cảnh sát vẫn đang thực hiện công tác phong tỏa để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Khi khống chế ngọn lửa và tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong.

