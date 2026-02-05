Khi khống chế ngọn lửa và tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 5/2, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ căn nhà 2 tầng nằm ở hẻm nhỏ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận. Phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin báo Dân Trí, khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 người tử vong bên trong. Các nạn nhân là 3 mẹ con, gồm: người mẹ 44 tuổi, con gái 14 tuổi, con trai 6 tuổi.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Dân Trí.

Căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong con hẻm ở chân cầu Chợ Cầu, nhà có chiều ngang khoảng 4m, dài chưa đến 10m. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng vắng nhà.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

