Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Đời sống 26/01/2026 11:46

Người dân sinh sống trên đường Hoàng Minh Đạo phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một căn nhà trong khu vực. Khi đám cháy được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, kèm theo khói đen dày đặc.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 26/1, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà trên địa bàn.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 
Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông - Ảnh 2
Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Khoảng 1h30, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông - Ảnh 3
Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo thông tin VTC News, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu dân cư xung quanh.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông - Ảnh 4
Hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực vào bên trong vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như cập nhật cụ thể thiệt hại về người và tài sản.

Được biết dãy nhà bị cháy nằm trong chợ Nhị Thiên Đường, cách cầu Nhị Thiên Đường khoảng 300m. Căn nhà bị cháy đầu tiên là nơi buôn bán giày dép.

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Rất may vụ việc không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở TP.HCM cháy lớn nhà dân tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/1-28/1), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/1-28/1), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan