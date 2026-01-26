Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Người dân sinh sống trên đường Hoàng Minh Đạo phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một căn nhà trong khu vực. Khi đám cháy được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, kèm theo khói đen dày đặc.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 26/1, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Khoảng 1h30, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin VTC News, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu dân cư xung quanh.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực vào bên trong vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như cập nhật cụ thể thiệt hại về người và tài sản.

Được biết dãy nhà bị cháy nằm trong chợ Nhị Thiên Đường, cách cầu Nhị Thiên Đường khoảng 300m. Căn nhà bị cháy đầu tiên là nơi buôn bán giày dép.

